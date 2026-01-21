A Prefeitura de Jundiaí intensificou os trabalhos de roçagem e poda em várias regiões da Cidade devido ao período chuvoso. Os serviços foram reforçados para manter os espaços públicos limpos, organizados e acessíveis, garantindo mais segurança e bem-estar para a população.
As ações estão sendo executadas pelas equipes dos Departamentos de Zeladoria e Conservação, Infraestrutura Urbana e Parques, Jardins e Praças da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP).
De acordo com o secretário da SMISP, Jeferson Coimbra, os trabalhos são realizados de forma simultânea em todas as regiões. O cronograma de atuação foi elaborado pelos técnicos da pasta, considerando as áreas com maior necessidade. Além disso, as equipes também atendem demandas registradas por meio do serviço 156 da Prefeitura.
“Nosso objetivo é manter a cidade limpa, segura e bem cuidada. As equipes atuam diariamente, tanto de forma preventiva quanto atendendo às demandas da população”, explicou o secretário.
Além das equipes operacionais, a SMISP também deslocou para diversos pontos da cidade o trator conhecido como “zerinho”, equipamento que garante agilidade e precisão no corte de grama, especialmente em áreas verdes maiores e de difícil acesso.
Mutirão ‘Quem Ama, Cuida’
Paralelamente às ações de zeladoria, a Prefeitura mantém em andamento o mutirão ‘Quem Ama, Cuida’. Nesta etapa, os trabalhos estão concentrados até a próxima sexta-feira, (23), em 16 locais da região Oeste da cidade.
Os serviços abrangem os seguintes bairros: Campos de Medeiros, Jardim Ermida I e II, Jardim Tannus, Nova Medeiros, Rio das Pedras, Sarapiranga, Vale dos Cebrantes, Eloy Chaves, Jardins Carolina, Lígia, Pires, Planalto, Portal do Medeiros e Tereza Cristina.
“O ‘Quem Ama, Cuida’ é uma ação contínua que promove mais segurança e limpeza em áreas de convívio, atendendo diretamente às necessidades da população”, destacou Jeferson Coimbra.