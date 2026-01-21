A Prefeitura de Jundiaí intensificou os trabalhos de roçagem e poda em várias regiões da Cidade devido ao período chuvoso. Os serviços foram reforçados para manter os espaços públicos limpos, organizados e acessíveis, garantindo mais segurança e bem-estar para a população.

As ações estão sendo executadas pelas equipes dos Departamentos de Zeladoria e Conservação, Infraestrutura Urbana e Parques, Jardins e Praças da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP).

De acordo com o secretário da SMISP, Jeferson Coimbra, os trabalhos são realizados de forma simultânea em todas as regiões. O cronograma de atuação foi elaborado pelos técnicos da pasta, considerando as áreas com maior necessidade. Além disso, as equipes também atendem demandas registradas por meio do serviço 156 da Prefeitura.