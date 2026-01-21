21 de janeiro de 2026
Ladrão demonstra nervosismo diante da viatura e 'se entrega'

Por Fábio Estevam | Polícia
Os PMs capturaram o criminoso e o conduziram ao DP
Um homem procurado pela Justiça foi capturado na manhã desta quarta-feira (21), no bairro Vila Marlene, em Jundiaí, por policiais militares da 1ª Cia do 49º Batalhão.

Os policiais realizavam patrulhamento nas proximidades de um ponto conhecido por tráfico de drogas quando perceberam um homem em atitude suspeita e decidiram abordá-lo.

Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi localizado. No entanto, em consulta aos sistemas policiais, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele pelo crime de furto.

Diante da confirmação, o homem foi conduzido à Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da Justiça.

