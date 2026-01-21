A Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) está em busca de voluntários para participação em uma pesquisa inédita sobre desconforto visual na leitura. O problema afeta crianças, jovens e adultos. O objetivo do estudo é responder o porquê tantas pessoas sentem incômodo, cansaço ou dor ao ler, ou têm dificuldade até mesmo antes de começar a ler. A participação da população nos estudos, apresentando ou não estes sintomas, pode ajudar a transformar o entendimento e o tratamento de problemas visuais que ainda passam despercebidos.

O estudo integra o projeto ‘Análise do Olhar Humano: Estudos Experimentais de Rastreamento Ocular para Reconhecimento de Padrões Visuais em Tarefas Cognitivas’, liderado pelo pesquisador e engenheiro Rafael Nobre Orsi. Segundo Orsi, “entender como o olho se comporta diante de estímulos visuais é essencial para diagnósticos mais precisos e intervenções que realmente melhorem o aprendizado e a qualidade de vida”.

O projeto conta com apoio institucional da Diretoria de Inovação e Tecnologia da FMJ. Para o diretor, António César Galhardi, “pesquisas como esta mostram como a tecnologia pode derrubar barreiras invisíveis que prejudicam o desenvolvimento humano”.