A Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) está em busca de voluntários para participação em uma pesquisa inédita sobre desconforto visual na leitura. O problema afeta crianças, jovens e adultos. O objetivo do estudo é responder o porquê tantas pessoas sentem incômodo, cansaço ou dor ao ler, ou têm dificuldade até mesmo antes de começar a ler. A participação da população nos estudos, apresentando ou não estes sintomas, pode ajudar a transformar o entendimento e o tratamento de problemas visuais que ainda passam despercebidos.
O estudo integra o projeto ‘Análise do Olhar Humano: Estudos Experimentais de Rastreamento Ocular para Reconhecimento de Padrões Visuais em Tarefas Cognitivas’, liderado pelo pesquisador e engenheiro Rafael Nobre Orsi. Segundo Orsi, “entender como o olho se comporta diante de estímulos visuais é essencial para diagnósticos mais precisos e intervenções que realmente melhorem o aprendizado e a qualidade de vida”.
O projeto conta com apoio institucional da Diretoria de Inovação e Tecnologia da FMJ. Para o diretor, António César Galhardi, “pesquisas como esta mostram como a tecnologia pode derrubar barreiras invisíveis que prejudicam o desenvolvimento humano”.
A pesquisa
O objetivo é desenvolver um método inovador, objetivo e baseado em evidências para apoiar diagnósticos confiáveis e orientar intervenções eficazes. O estudo contará com 386 participantes, distribuídos entre grupo controle e grupo alvo, em parceria com a FEI e o Centro Paula Souza.
Quem pode participar?
Qualquer pessoa, incluindo:
- Quem sente desconforto visual ao ler;
- Quem nunca teve sintomas (grupo controle);
- Crianças ou adultos que ainda não sabem ler, mas apresentam sinais de desconforto visual, dificuldade de foco ou desafios no processo de aprendizagem.
Onde acontecerá?
Local: Na Unidade 1 da Faculdade de Medicina de Jundiaí.
Endereço: Rua Francisco Telles, 250 – 1º andar.
Agendamento: das 8h às 17h
Telefone e e-mail para contato: (11) 3395 2157 ou nit@fmj.br
Importância da pesquisa
O foco está no estresse visual, especialmente em condições como a Síndrome de Irlen, que ganhou destaque em Jundiaí após a criação da Campanha Municipal de Conscientização, em 2019, pelo então vereador e atual prefeito Gustavo Martinelli.
Mas há um ponto crucial: a Síndrome de Irlen vem sendo frequentemente confundida com outras condições, também sem diagnóstico preciso, que afetam o desempenho escolar, a leitura e até o processo de aprendizagem desde a infância. Ou seja, muitas pessoas enfrentam dificuldades, mas ainda não sabem por quê.
O que é a Síndrome de Irlen?
É uma alteração na percepção visual relacionada à adaptação à luz. Entre os sintomas estão:
- Sensibilidade ao brilho do papel branco;
- Dor ou desconforto ao ler;
- Dores de cabeça;
- Náuseas;
- Dificuldade de concentração;
- Dificuldade para acompanhar linhas ou letras.
Exames oftalmológicos tradicionais não detectam essa condição e o diagnóstico depende quase sempre apenas do relato do paciente. Isso abre espaço para enganos, atrasos no tratamento e confusão com outras dificuldades visuais ou cognitivas.
Tecnologia de ponta
A FMJ está utilizando rastreamento ocular - ‘eye tracking’ - , uma tecnologia moderna, não invasiva e segura, capaz de mapear com precisão o movimento dos olhos diante de palavras, imagens ou estímulos visuais simples.
Essa abordagem permite avaliar não apenas pessoas que leem, mas também pessoas que ainda não aprenderam a ler, incluindo crianças e adultos em alfabetização. Isso é fundamental para esclarecer causas de dificuldade na leitura e na aprendizagem desde as fases iniciais.