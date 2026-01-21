21 de janeiro de 2026
COMUNICADO

DAE regulariza abastecimento de água nas regiões Sul e Oeste

Por Redação | DAE
| Tempo de leitura: 2 min
Marcello Casal Jr / Agência Brasil
O abastecimento de água nas regiões Sul e no Vetor Oeste está regularizado após ocorrências recentes de coloração marrom da água
O abastecimento de água nas regiões Sul e no Vetor Oeste está regularizado após ocorrências recentes de coloração marrom da água

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Jundiaí informa que o abastecimento de água nas regiões Sul e no Vetor Oeste está regularizado. Por meio de nota oficial, emitida na tarde desta quarta-feira (21), a empresa ressalta que a água distribuída aos consumidores é monitorada continuamente pelas equipes técnicas.

A empresa afirma ainda que, “desde a normalização do sistema, a DAE mantém ações preventivas e de acompanhamento para garantir a estabilidade do abastecimento e evitar novas intercorrências”.

Confira, abaixo, os esclarecimentos da DAE na íntegra, bem como as orientações aos consumidores que identificaram água com coloração alterada nos últimos dias:

Nota Oficial

A DAE Jundiaí informa que o abastecimento de água nas regiões impactadas por ocorrências recentes já foi totalmente regularizado. A água distribuída está dentro dos padrões de qualidade exigidos pelos órgãos de controle e segue sendo monitorada continuamente pelas equipes técnicas da empresa.

Desde a normalização do sistema, a DAE mantém ações preventivas e de acompanhamento para garantir a estabilidade do abastecimento e evitar novas intercorrências.

Orientações aos munícipes

A DAE reforça que os munícipes das regiões que identificaram água com coloração nos últimos dias devem registrar a ocorrência para que a empresa possa dar a devida tratativa e garantir que não haja prejuízo financeiro.

O registro deve ser feito exclusivamente pelos canais oficiais - Central de Relacionamento: 0800 0133 155 - Atendimento 24 horas - e Postos de Atendimento da DAE.

Esse registro é fundamental para a revisão da fatura, especialmente nos casos em que houve descarte de água.

Após o registro da ocorrência, quando a fatura for emitida, o munícipe deve procurar um dos Postos de Atendimento da DAE para solicitar a revisão do valor. A empresa garante que os moradores que precisaram descartar água não terão prejuízo financeiro.

