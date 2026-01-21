O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Jundiaí informa que o abastecimento de água nas regiões Sul e no Vetor Oeste está regularizado. Por meio de nota oficial, emitida na tarde desta quarta-feira (21), a empresa ressalta que a água distribuída aos consumidores é monitorada continuamente pelas equipes técnicas.

A empresa afirma ainda que, “desde a normalização do sistema, a DAE mantém ações preventivas e de acompanhamento para garantir a estabilidade do abastecimento e evitar novas intercorrências”.

