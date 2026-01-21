Os dados ainda apontam que todas as 18 cidades da região apresentaram crescimento no número de MEIs, com destaque para as cidades de Morungaba, Jarinu, Itupeva, Francisco Morato e Vargem, que lideraram o aumento percentual no número de optantes.

Janeiro é um período estratégico para os Microempreendedores Individuais (MEIs) organizarem seus negócios, regularizarem pendências e se planejarem para o ano. De acordo com dados do Portal do Empreendedor, a região de Jundiaí – composta pelas cidades de Bragança Paulista, Cabreúva, Caieiras, Cajamar, Campo Limpo Paulista, Francisco Morato, Franco da Rocha, Itatiba, Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Louveira, Morungaba, Pedra Bela, Pinhalzinho, Tuiuti, Vargem e Várzea Paulista – fechou 2025 com pouco mais de 170 mil MEIs registrados, o que representa um crescimento de 4,9% em relação a 2024, que somou 162 mil optantes no mesmo período.

A expectativa para 2026 é que os números continuem crescendo e que cada vez mais pessoas formalizem seus negócios. Para a consultora de negócios do Sebrae-SP, Cintia Gomes Bertão, o cenário de crescimento contínuo no número de MEIs na região de Jundiaí torna ainda mais essencial que os empreendedores estejam atentos às transformações do mercado. “Com cada vez mais pessoas formalizando seus negócios, estar conectado, atualizado e atento às tendências do empreendedorismo para 2026 deixa de ser uma opção e passa a ser um diferencial competitivo. Quem acompanha as mudanças, investe em conhecimento e se adapta com agilidade, consegue se posicionar melhor, inovar e aumentar suas chances de crescimento em um mercado cada vez mais dinâmico e competitivo”, afirma.

Além disso, é importante que todos os MEIs estejam em dia com suas principais obrigações e planejar o ano com mais segurança. A consultora alerta, principalmente, sobre a regularização de pendências e a Declaração Anual de Faturamento do MEI, obrigatória até 31 de maio.

“O Sebrae-SP oferece apoio tanto na regularização quanto na gestão, contribuindo para decisões mais assertivas ao longo de 2026”, comenta Cíntia. “Além das pendências tributárias, o início do ano também exige atenção dos MEIs em relação ao novo valor do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), que foi reajustado conforme o salário-mínimo, por exemplo. Qualquer dúvida que o empreendedor e a empreendedora tiverem em parte do processo, procurem o Escritório Regional de Jundiaí ou os postos do Sebrae Aqui da região, que prestam atendimento gratuito, e podem ajudar com tais questões”.