Diante dos recorrentes casos de dengue, principalmente nesta época do ano, o Procon-SP (estadual) divulga um novo levantamento de preços de repelentes, com o objetivo de auxiliar o consumidor a se proteger sem comprometer o orçamento familiar. A pesquisa é realizada pelo terceiro ano consecutivo, sempre durante o verão, período de maior circulação do mosquito Aedes aegypti e de maior procura por produtos de prevenção. Neste ano, a diferença constatada foi de até 110%.

O levantamento identificou variações expressivas nos preços praticados no comércio eletrônico. O item com a maior disparidade foi o Repelente Exposis Infantil 100ml (Spray), encontrado por R$ 83,95 em um site e R$ 39,90 em outro, o que representa uma diferença percentual de 110,40%. Em termos absolutos, a economia pode chegar a R$ 44,05 por unidade ao optar pelo menor preço.

LEIA MAIS: