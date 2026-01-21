Diante dos recorrentes casos de dengue, principalmente nesta época do ano, o Procon-SP (estadual) divulga um novo levantamento de preços de repelentes, com o objetivo de auxiliar o consumidor a se proteger sem comprometer o orçamento familiar. A pesquisa é realizada pelo terceiro ano consecutivo, sempre durante o verão, período de maior circulação do mosquito Aedes aegypti e de maior procura por produtos de prevenção. Neste ano, a diferença constatada foi de até 110%.
O levantamento identificou variações expressivas nos preços praticados no comércio eletrônico. O item com a maior disparidade foi o Repelente Exposis Infantil 100ml (Spray), encontrado por R$ 83,95 em um site e R$ 39,90 em outro, o que representa uma diferença percentual de 110,40%. Em termos absolutos, a economia pode chegar a R$ 44,05 por unidade ao optar pelo menor preço.
Outras variações relevantes também chamaram a atenção:
- Repelente OFF Family 200ml (Loção): variação de 106,63%, com preços entre R$ 16,89 e R$ 34,90;
- Repelente Exposis Extreme 100ml (Spray): variação de 105,26%, com valores de R$ 39,90 a R$ 81,90.
A coleta de dados foi realizada em 15 de janeiro de 2026, considerando 32 itens de seis grandes marcas, pesquisados em nove portais de venda online, tendo um IP da região central da Capital como referência. Apesar da percepção de alta de preços em diversos setores, a comparação entre os valores médios de novembro de 2025 e janeiro de 2026 indicou uma queda média de 0,77% nos preços dos repelentes, enquanto o IPC-SP da Fipe registrou variação positiva de 0,52% no mesmo período.
Com a intensificação do calor e das chuvas, fatores que favorecem a proliferação do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, e enquanto a vacina não está disponível para toda a população, o uso de repelente deixa de ser apenas uma escolha individual e passa a ser uma medida relevante de proteção à saúde pública. Nesse contexto, o Procon-SP — que completa 50 anos de atuação em 2026 — reforça seu papel de orientar e defender o consumidor por meio do monitoramento do mercado.
Confira o relatório na íntegra: https://www.procon.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/01/Relatorio-Repelentes-NP-2026.pdf
Orientações ao consumidor
O Procon-SP reforça que o repelente é uma importante barreira de proteção individual, especialmente em um cenário de aumento dos casos de dengue. Para uma compra segura e consciente, recomenda-se:
- Verificar se o produto possui registro oficial nos órgãos competentes;
- Observar a formulação para saber se contém ingrediente que lhe cause alergia ou para avaliar a eficácia do produto, o que inclui a posologia.
- Em compras on-line, considerar que o valor do frete pode anular a economia obtida no preço do produto;
- Antes do uso contínuo, testar o produto em uma pequena área da pele, para evitar reações alérgicas;
- Consultar a lista de sites não confiáveis disponível no portal do Procon-SP, reduzindo o risco de golpes.