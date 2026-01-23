A tradicional Festa da Uva de Jundiaí chega a mais uma edição neste ano de 2026 e, com ela, as atrações culinárias que o público tanto espera durante todo o ano. Nesta edição, alguns nomes já conhecidos estarão de volta, como o caso das massas artesanais da TRE Sorelle Pasta, que já viraram uma marca registrada do espaço próximo à Casa dos Colonos. Com vários tipos e sabores, os produtos com o visual mais atrativo são os campeões de venda e já se tornaram marca registrada do evento há alguns anos.

É o caso do fettuccine de vinho, cuja massa é feita com vinho bordô artesanal, podendo ser servido tanto como um prato doce quanto salgado, e do fettuccines coloridos, feitos com beterraba, cenoura e espinafre. Estes podem ser vendidos separadamente ou juntos em uma mesma embalagem. “Durante a festa, conquistamos clientes que voltam durante o ano todo para buscar nossos produtos aqui na loja. No ano passado, vendemos todos os pacotes que levamos, e para essa edição estamos preparando uma quantidade um pouco maior”, conta a proprietária Maria Elisa Rizzetto Gallo. “A massa foi desenvolvida pela minha mãe junto com minhas tias e foram diversas tentativas até chegarmos na receita final”, completa.

Mas todos os anos vemos novidades e lançamentos. Nesta edição, uma delas será o chocolate com uvas passas feitas com a tradicional uva Niágara rosada, a marca registrada do evento e da cidade de Jundiaí. Produzido pelo Sítio Fragole, o chocolate é produzido de forma artesanal Bean to Bar (do grão à barra), um tipo de chocolate artesanal onde o produtor controla todo o processo, com uvas 100% jundiaienses. Serão dois tipos diferentes de barra, uma ao leite com 50% de cacau e outra com 70%, ambas com passas.