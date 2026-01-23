A tradicional Festa da Uva de Jundiaí chega a mais uma edição neste ano de 2026 e, com ela, as atrações culinárias que o público tanto espera durante todo o ano. Nesta edição, alguns nomes já conhecidos estarão de volta, como o caso das massas artesanais da TRE Sorelle Pasta, que já viraram uma marca registrada do espaço próximo à Casa dos Colonos. Com vários tipos e sabores, os produtos com o visual mais atrativo são os campeões de venda e já se tornaram marca registrada do evento há alguns anos.
É o caso do fettuccine de vinho, cuja massa é feita com vinho bordô artesanal, podendo ser servido tanto como um prato doce quanto salgado, e do fettuccines coloridos, feitos com beterraba, cenoura e espinafre. Estes podem ser vendidos separadamente ou juntos em uma mesma embalagem. “Durante a festa, conquistamos clientes que voltam durante o ano todo para buscar nossos produtos aqui na loja. No ano passado, vendemos todos os pacotes que levamos, e para essa edição estamos preparando uma quantidade um pouco maior”, conta a proprietária Maria Elisa Rizzetto Gallo. “A massa foi desenvolvida pela minha mãe junto com minhas tias e foram diversas tentativas até chegarmos na receita final”, completa.
Mas todos os anos vemos novidades e lançamentos. Nesta edição, uma delas será o chocolate com uvas passas feitas com a tradicional uva Niágara rosada, a marca registrada do evento e da cidade de Jundiaí. Produzido pelo Sítio Fragole, o chocolate é produzido de forma artesanal Bean to Bar (do grão à barra), um tipo de chocolate artesanal onde o produtor controla todo o processo, com uvas 100% jundiaienses. Serão dois tipos diferentes de barra, uma ao leite com 50% de cacau e outra com 70%, ambas com passas.
A ideia é que, em breve, as barras também possam ser feitas com uvas Niágara sem sementes, uma novidade que está em fase de estudos em Jundiaí. “O chocolate com passas foi feito como uma edição especial, pensado exatamente para ser lançado em uma data especial como é a Festa da Uva. Trabalhamos apenas com amêndoas paulistas, e já estamos plantando cacau em nossa propriedade para daqui um ou dois anos podermos produzir um chocolate também 100% jundiaiense”, explica o produtor e proprietário, Ricardo Paulino de Oliveira.
Já na parte das bebidas, uma outra novidade promete agradar os paladares e refrescar o calor do início do ano na cidade. Também de Jundiaí e com receita própria, a cervejaria Mônaco Beer traz o chopp de açaí: uma proposta que traz leveza e refrescância para aqueles que gostam de testar um sabor diferenciado na Vila do Chopp. O resultado foi um chopp tipo Lager bem refrescante e levemente adocicado, que agrada tanto aqueles que gostam da cerveja tradicional quanto os que preferem os chopps de vinho.
“O chopp de açaí surgiu de uma conversa entre amigos e clientes, quando um deles me desafiou a fazer uma receita desse tipo, mais frutada e com um sabor realmente diferente do tradicional. Depois de algumas tentativas, chegamos no produto final e colocamos em nossa loja para testes. E foi um sucesso total. Os primeiros barris foram consumidos rapidamente e então adequamos as proporções da receita para a produção em larga escala. O chopp tem sido um sucesso de vendas na nossa choperia e acreditamos que também será durante a Festa da Uva”, relata Cristian Nogueira Mônaco, proprietário da cervejaria Mônaco Beer.