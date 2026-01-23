Jundiaí, cidade reconhecida nacionalmente pela uva Niagara Rosada de Jundiahy e sua forte tradição vitivinícola, vive um momento de transformação que une passado, presente e futuro. Em um movimento pioneiro no Estado de São Paulo, a ETEC Benedito Storani (Etec BeST) apresentou, neste ano, aos produtores de vinho da região a possibilidade real de produzir espumantes pelo método italiano Martinotti (também conhecido como Método Charmat na França), técnica de espumatização que revolucionou a Itália e que, agora, chega adaptada à realidade da uva mais emblemática da cidade. A novidade é resultado da sólida parceria construída há três anos entre a Etec BeST e o Instituto de Viticultura e Enologia ISISS G.B. Cerletti, de Conegliano — a escola mais antiga de enologia da Itália e referência direta na elaboração do famoso Prosecco, com foco na valorização das qualidades únicas da uva que surgiu por mutação genética, em Jundiaí.

Além dos vinhos e sucos de uva, o espumante faz parte do rol de produtos de algumas adegas de Jundiaí. O produto gaseificado, fabricado até o momento na cidade, é feito no método tradicional, chamado método Champenoise, em que a segunda fermentação ocorre garrafa por garrafa, de forma artesanal, lenta e trabalhosa. O processo exige alta demanda de mão de obra, grande cuidado no manuseio e longos períodos de maturação, que podem ir de 60 dias até seis meses, este método acaba conduzindo a bebidas mais estruturadas, com aromas terciários marcantes e maior complexidade — características que, embora valorizadas, nem sempre combinam com o frescor natural da Niagara Rosada.

Com a chegada do método Martinotti, apresentado no início do ano pela equipe da Etec BeST, e a implementação da estrutura do sistema, surge uma alternativa tecnológica especialmente adequada às uvas leves e aromáticas produzidas pela região. Nesse sistema, a segunda fermentação acontece em tanques de pressão controlada (autoclaves), que garantem maior segurança no processo, menor risco de perdas de garrafas que possam estourar, rapidez e preservação dos aromas primários da fruta. Para a Niagara Rosada de Jundiahy, isso significa um espumante que mantém seu perfume floral, sua identidade frutada e a leveza que a consagrou.