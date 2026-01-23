Jundiaí, cidade reconhecida nacionalmente pela uva Niagara Rosada de Jundiahy e sua forte tradição vitivinícola, vive um momento de transformação que une passado, presente e futuro. Em um movimento pioneiro no Estado de São Paulo, a ETEC Benedito Storani (Etec BeST) apresentou, neste ano, aos produtores de vinho da região a possibilidade real de produzir espumantes pelo método italiano Martinotti (também conhecido como Método Charmat na França), técnica de espumatização que revolucionou a Itália e que, agora, chega adaptada à realidade da uva mais emblemática da cidade. A novidade é resultado da sólida parceria construída há três anos entre a Etec BeST e o Instituto de Viticultura e Enologia ISISS G.B. Cerletti, de Conegliano — a escola mais antiga de enologia da Itália e referência direta na elaboração do famoso Prosecco, com foco na valorização das qualidades únicas da uva que surgiu por mutação genética, em Jundiaí.
Além dos vinhos e sucos de uva, o espumante faz parte do rol de produtos de algumas adegas de Jundiaí. O produto gaseificado, fabricado até o momento na cidade, é feito no método tradicional, chamado método Champenoise, em que a segunda fermentação ocorre garrafa por garrafa, de forma artesanal, lenta e trabalhosa. O processo exige alta demanda de mão de obra, grande cuidado no manuseio e longos períodos de maturação, que podem ir de 60 dias até seis meses, este método acaba conduzindo a bebidas mais estruturadas, com aromas terciários marcantes e maior complexidade — características que, embora valorizadas, nem sempre combinam com o frescor natural da Niagara Rosada.
Com a chegada do método Martinotti, apresentado no início do ano pela equipe da Etec BeST, e a implementação da estrutura do sistema, surge uma alternativa tecnológica especialmente adequada às uvas leves e aromáticas produzidas pela região. Nesse sistema, a segunda fermentação acontece em tanques de pressão controlada (autoclaves), que garantem maior segurança no processo, menor risco de perdas de garrafas que possam estourar, rapidez e preservação dos aromas primários da fruta. Para a Niagara Rosada de Jundiahy, isso significa um espumante que mantém seu perfume floral, sua identidade frutada e a leveza que a consagrou.
A estrutura disponível na Etec BeST — inédita para pequenos produtores — inclui todo o aparato necessário como autoclaves de alta precisão e, sobretudo, uma envasadora isobárica, equipamento essencial que permite engarrafar o espumante sem perda de pressão. Trata-se de uma tecnologia rara no Estado, com custo estimado em mais de R$ 1,4 milhão, inviável para pequenos vitivinicultores. Ao reunir toda essa estrutura dentro de um centro público de formação, a Etec oferece algo que nenhuma outra instituição paulista disponibiliza: o acesso democrático a uma tecnologia antes restrita às vinícolas de grande porte para o pequeno produtor de uvas e vinhos.
“Abrimos uma porta para que adegas de Jundiaí e Região ampliem seus portfólios com espumantes alinhados ao que há de mais moderno no mundo. A capacidade atual instalada permite produzir cerca de 3 mil litros por mês, volume suficiente para atender a crescente demanda por produtos diferenciados e sazonais, além de estimular o surgimento de novos rótulos temáticos ligados à identidade local de Jundiaí”, comenta o professor e coordenador do Centro de Enologia da Etec BeST, Eduardo Alvarez.
O primeiro experimento usando a tecnologia trazida da Itália foi elaborado na escola em março, 2025, numa parceria com a Associação Agrícola de Jundiaí, e resultou em 200 garrafas de espumante Niagara Rosada de Jundiahy. O resultado impressionou os produtores: trata-se de um espumante fresco, delicado, aromático e fiel ao território jundiaiense — exatamente o que se buscava ao introduzir a nova tecnologia. Segundo o enólogo, Felipe Piazzaroli, “o método Martinotti é especialmente indicado para a Niagara, porque preserva seus aromas florais e frutados. Enquanto o Champenoise conduz a vinhos mais encorpados, o Martinotti entrega leveza e autenticidade, elementos que combinam muito com a tradição de Jundiaí”, detalha o especialista.
Além de favorecer o perfil sensorial da fruta, a metodologia apresentada pela Etec BeST é também muito mais ágil. O processo completo leva cerca de 30 dias, praticamente metade do tempo necessário para o Champenoise. Isso permite que a produção seja feita em diferentes períodos do ano e não somente durante a safra. Em vez de depender de uvas recém-colhidas, os produtores podem utilizar vinhos brancos de Niagara já armazenados e convertê-los em espumantes sempre que houver demanda. Para quem trabalha com pequenas escalas, trata-se de um ganho operacional enorme — algo reforçado pelos viticultores que já participaram do curso oferecido pelo enólogo italiano Luigi Franco. João Amarildo Martins, da Adega Martins, destaca que “a técnica traz ganho produtivo e qualidade. Para nós, pequenos produtores, ter essa possibilidade dentro da Etec reduz custos e amplia a capacidade de desenvolver novos produtos”. A mesma visão é compartilhada pelo produtor João Agnaldo Leme, da Adega Castanho, que vê no método uma oportunidade concreta para profissionalizar ainda mais o setor.
Parceria internacional fortalece a formação e amplia horizontes
O impacto da implantação do método Martinotti em Jundiaí vai muito além do aspecto técnico. Ele é fruto de uma parceria internacional consolidada, que transformou a Etec Benedito Storani em uma das instituições mais importantes para o setor vitivinícola paulista. A colaboração com o ISISS G.B. Cerletti se manifesta em cursos, viagens técnicas, trocas de conhecimento e na instalação do vinhedo experimental Vinhedo Itália, onde novas variedades finas estão sendo cultivadas em solo jundiaiense. Entre elas, destaca-se a Tocai Rosso, apresentada em evento técnico realizado na escola, que reuniu produtores de todo o Estado e contou com especialistas italianos e representantes do viveiro VCR Rauscedo, um dos mais importantes da Europa.
Todos os anos, professores e enólogos italianos vêm ao Brasil ministrar cursos práticos. Em 2026, alunos e docentes da Etec viajarão para Conegliano para acompanhar de perto a safra e produção do Prosecco e aprender passo a passo a produção em autoclave. Essa vivência, rara para escolas técnicas brasileiras, eleva a qualidade da formação e cria uma conexão direta entre Jundiaí e as regiões mais reconhecidas da enologia mundial. “A parceria com a Etec é especial porque os alunos brasileiros já têm experiência prática nas adegas. É uma troca muito rica”, afirma o coordenador.
A integração global tem contribuído não apenas para aprimorar a produção local, mas também para posicionar Jundiaí como referência em inovação no setor de vinhos artesanais. O investimento superior a R$ 18 milhões realizado pelo Governo do Estado, por meio do Centro Paula Souza, permitiu a montagem de um centro de enologia único, que hoje funciona como laboratório vivo para experimentar técnicas, testar variedades e oferecer serviços tecnológicos aos produtores. A cidade, que já se destaca pelo enoturismo e pela força da produção artesanal, agora caminha para se consolidar como polo de inovação vitivinícola no Sudeste.