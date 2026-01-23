A uva é mais do que um símbolo agrícola de Jundiaí: ela é um vetor de identidade,
prosperidade e transformação socioeconômica. Desde o início do século XX,
quando imigrantes italianos impulsionaram a vitivinicultura regional, a fruta
consolidou-se como matriz produtiva capaz de moldar o território, a paisagem e a
própria dinâmica cultural do município. Hoje, Jundiaí é reconhecida nacionalmente
pela excelência na produção de uvas finas de mesa e pela estruturação de um
enoturismo robusto, que movimenta a economia local e projeta a cidade para além
das fronteiras paulistas. Nesse processo, a uva não representa apenas uma cadeia
agrícola, mas um elo vivo entre tradição e inovação, entre pequenos produtores e
mercados exigentes, entre a história do campo e as demandas de uma economia
urbana em constante evolução.
A consolidação dessa vocação, no entanto, não ocorreu de maneira espontânea.
Ela foi fruto de organização, assistência técnica, defesa institucional e visão
estratégica — e é justamente nesse ponto que a atuação do Sindicato Rural de
Jundiaí se torna determinante. Ao longo das últimas décadas, a entidade assumiu
um papel ativo na modernização das práticas produtivas, aproximando o produtor
rural das tecnologias de manejo, das exigências fitossanitárias e das
transformações mercadológicas. Por meio de parcerias com o Sistema Federação
da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp)/Senar, cursos de
capacitação, treinamentos e programas de profissionalização, o Sindicato contribuiu
decisivamente para a transição de uma vitivinicultura baseada em métodos
tradicionais para um modelo tecnificado, produtivo e competitivo. A introdução de
técnicas de poda verde, manejo integrado de pragas, irrigação racional e melhoria
genética das variedades elevou o patamar de qualidade das uvas da região,
garantindo regularidade de oferta, maior produtividade por hectare e um padrão
sensorial compatível com mercados premium.
Além da qualificação técnica, o Sindicato Rural, por meio de seu presidente, Luiz
Sutti, vem exercendo papel central na articulação política e institucional necessária
para fortalecer a cadeia. A defesa do produtor junto ao poder público, a interlocução
para melhoria de infraestrutura rural, a discussão de políticas tributárias mais
adequadas e o apoio para o enquadramento sanitário das propriedades foram
determinantes para manter viável a atividade, sobretudo diante da crescente
pressão urbana sobre áreas agrícolas. A criação e o fortalecimento de circuitos
turísticos, como a tradicional Rota da Uva, também tiveram contribuição direta da
entidade, que sempre entendeu o valor agregado do território como parte da
estratégia de rentabilidade. Ao transformar a uva em experiência — e não apenas
em produto agrícola — Jundiaí ampliou sua atratividade econômica, estimulou a
permanência dos jovens no campo e abriu novos canais de comercialização para
pequenos e médios produtores.
Esse conjunto de ações gerou impactos concretos na competitividade da cadeia
produtiva. A profissionalização do trabalho, somada à construção de uma marca
territorial forte, garantiu que os produtores de Jundiaí pudessem acessar nichos de
mercado mais valorizados e negociar com maior equilíbrio na relação comercial com
distribuidores e varejistas. Em um cenário de custos elevados, margens estreitas e
mudanças climáticas que desafiam o manejo das videiras, a presença de uma
entidade representativa sólida se torna diferencial estratégico. O Sindicato Rural, ao
oferecer suporte técnico e institucional contínuo, permitiu que os viticultores
mantivessem a rentabilidade mesmo em contextos adversos, preservando a
sustentabilidade econômica da região e consolidando Jundiaí como referência
estadual.
Hoje, a cultura da uva continua sendo uma das bases mais vigorosas do
agronegócio local, integrando tradição familiar, profissionalização do campo e
desenvolvimento territorial. E, diante dos novos desafios — como a necessidade de
ampliar a inovação tecnológica, fortalecer sistemas de rastreabilidade, adaptar-se
ao mercado de alimentos seguros e reduzir impactos ambientais — o papel do
Sindicato Rural permanece vital. Sua atuação histórica demonstra que organização,
representatividade e assistência qualificada não são acessórios, mas pilares para
que o produtor rural possa competir, prosperar e perpetuar uma atividade que é
símbolo de identidade para toda a cidade.
A uva de Jundiaí, portanto, é mais do que fruto: é legado, é economia e é futuro. E
esse futuro só se mantém promissor porque foi construído, passo a passo, com o
protagonismo técnico e institucional do Sindicato Rural, que transformou a vocação
agrícola da cidade em um ativo competitivo, rentável e reconhecido nacionalmente.