A uva é mais do que um símbolo agrícola de Jundiaí: ela é um vetor de identidade,

prosperidade e transformação socioeconômica. Desde o início do século XX,

quando imigrantes italianos impulsionaram a vitivinicultura regional, a fruta

consolidou-se como matriz produtiva capaz de moldar o território, a paisagem e a

própria dinâmica cultural do município. Hoje, Jundiaí é reconhecida nacionalmente

pela excelência na produção de uvas finas de mesa e pela estruturação de um

enoturismo robusto, que movimenta a economia local e projeta a cidade para além

das fronteiras paulistas. Nesse processo, a uva não representa apenas uma cadeia

agrícola, mas um elo vivo entre tradição e inovação, entre pequenos produtores e

mercados exigentes, entre a história do campo e as demandas de uma economia

urbana em constante evolução.

A consolidação dessa vocação, no entanto, não ocorreu de maneira espontânea.

Ela foi fruto de organização, assistência técnica, defesa institucional e visão

estratégica — e é justamente nesse ponto que a atuação do Sindicato Rural de

Jundiaí se torna determinante. Ao longo das últimas décadas, a entidade assumiu

um papel ativo na modernização das práticas produtivas, aproximando o produtor

rural das tecnologias de manejo, das exigências fitossanitárias e das

transformações mercadológicas. Por meio de parcerias com o Sistema Federação

da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp)/Senar, cursos de

capacitação, treinamentos e programas de profissionalização, o Sindicato contribuiu

decisivamente para a transição de uma vitivinicultura baseada em métodos

tradicionais para um modelo tecnificado, produtivo e competitivo. A introdução de

técnicas de poda verde, manejo integrado de pragas, irrigação racional e melhoria

genética das variedades elevou o patamar de qualidade das uvas da região,

garantindo regularidade de oferta, maior produtividade por hectare e um padrão

sensorial compatível com mercados premium.

Além da qualificação técnica, o Sindicato Rural, por meio de seu presidente, Luiz

Sutti, vem exercendo papel central na articulação política e institucional necessária

para fortalecer a cadeia. A defesa do produtor junto ao poder público, a interlocução

para melhoria de infraestrutura rural, a discussão de políticas tributárias mais

adequadas e o apoio para o enquadramento sanitário das propriedades foram

determinantes para manter viável a atividade, sobretudo diante da crescente

pressão urbana sobre áreas agrícolas. A criação e o fortalecimento de circuitos

turísticos, como a tradicional Rota da Uva, também tiveram contribuição direta da

entidade, que sempre entendeu o valor agregado do território como parte da

estratégia de rentabilidade. Ao transformar a uva em experiência — e não apenas

em produto agrícola — Jundiaí ampliou sua atratividade econômica, estimulou a

permanência dos jovens no campo e abriu novos canais de comercialização para

pequenos e médios produtores.