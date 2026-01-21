A Justiça converteu a prisão em flagrante em preventiva do homem apontado pela polícia como “sintonia” do Primeiro Comando da Capital (PCC), e que havia sido preso no último fim de semana, no Jardim Novo Horizonte, em Jundiaí, por uma série de crimes de violência doméstica contra a ex-sogra.
A decisão pela manutenção da prisão foi tomada durante audiência de custódia. Pesou contra o suspeito o seu histórico criminal, que inclui passagens por tráfico de drogas, entre outros delitos.
Com a conversão da prisão, ele deixou o Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Jundiaí.
O CASO
O homem foi preso em flagrante após pular o muro e invadir a residência da ex-sogra para tentar falar com a ex-namorada, que não queria contato com ele. Durante a discussão, a ex-sogra interveio e acabou sendo empurrada ao chão.
A Polícia Militar foi acionada e efetuou a prisão pelos crimes de violência doméstica e ameaça. Em consulta aos registros da corporação, foi constatado que o suspeito é faccionado ao PCC, exercendo a função conhecida como “sintonia” na região do Jardim Novo Horizonte.