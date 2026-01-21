A Justiça converteu a prisão em flagrante em preventiva do homem apontado pela polícia como “sintonia” do Primeiro Comando da Capital (PCC), e que havia sido preso no último fim de semana, no Jardim Novo Horizonte, em Jundiaí, por uma série de crimes de violência doméstica contra a ex-sogra.

A decisão pela manutenção da prisão foi tomada durante audiência de custódia. Pesou contra o suspeito o seu histórico criminal, que inclui passagens por tráfico de drogas, entre outros delitos.

Com a conversão da prisão, ele deixou o Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Jundiaí.