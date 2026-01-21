21 de janeiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
EM JUNDIAÍ

Justiça mantém preso 'sintonia' suspeito de agredir a ex-sogra

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
Ele foi levado para o CDP de Jundiaí
Ele foi levado para o CDP de Jundiaí

A Justiça converteu a prisão em flagrante em preventiva do homem apontado pela polícia como “sintonia” do Primeiro Comando da Capital (PCC), e que havia sido preso no último fim de semana, no Jardim Novo Horizonte, em Jundiaí, por uma série de crimes de violência doméstica contra a ex-sogra.

A decisão pela manutenção da prisão foi tomada durante audiência de custódia. Pesou contra o suspeito o seu histórico criminal, que inclui passagens por tráfico de drogas, entre outros delitos.

Com a conversão da prisão, ele deixou o Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Jundiaí.

O CASO

O homem foi preso em flagrante após pular o muro e invadir a residência da ex-sogra para tentar falar com a ex-namorada, que não queria contato com ele. Durante a discussão, a ex-sogra interveio e acabou sendo empurrada ao chão.

A Polícia Militar foi acionada e efetuou a prisão pelos crimes de violência doméstica e ameaça. Em consulta aos registros da corporação, foi constatado que o suspeito é faccionado ao PCC, exercendo a função conhecida como “sintonia” na região do Jardim Novo Horizonte.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários