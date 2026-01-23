Experimentar colher e saborear a uva diretamente do pé; sentir o perfume do parreiral enquanto se aprecia a paisagem verde pintada pelos tons inconfundíveis da variedade Niagara Rosada de Jundiahy, e, para encerrar o passeio, degustar as delícias de um café colonial da roça — com polenta, linguiças, tortas, bolos, queijos, embutidos, frutas e sucos. Esse é o roteiro do Villagio Michelin, no bairro do Bom Jardim, que desde 2021 integra a Rota da Cultura Italiana de Jundiaí.
Por mês, em média 3 mil pessoas visitam o espaço, administrado pela família de Almir Michelin. “Antes nossa produção era somente para o mercado. Por dia, saíam dois caminhões abarrotados de caixas de uvas. Agora, recebemos as pessoas aqui, oferecemos experiências, vivências. Há quem fique tão emocionado que chega a chorar ao lembrar de familiares, da história dos antepassados ou por conhecer algo que não imaginava”, explicou Almir Michelin, 63 anos.
A “virada de chave” no sítio ocorreu durante a pandemia da covid-19, quando os produtores passaram a vender frutas por delivery. A visitação abriu espaço para testar o modelo ‘colha e pague’ e, com o tempo, a oferta do café colonial tornou-se um caminho sem volta. “Para a Festa da Uva de 2026 já temos reservas de 60 ônibus para visitar o nosso espaço. A cada ano aumenta mais. A Festa da Uva é o carro-chefe da divulgação. Quem vem em excursão retorna depois, por conta própria, com a família”, detalhou.
Isabel Zanin de Lion, moradora da Capital paulista, visitou o sítio em uma excursão com amigos e aproveitou o colhe e pague de uvas, goiabas e pêssegos. “É uma experiência inesquecível. Já conhecia Jundiaí, mas esta é a primeira vez que venho para um passeio pela Rota da Cultura Italiana. É maravilhoso, emocionante”, comentou, ao lado das amigas Waldileia de Assis e Jane Moreira — esta última, guia do grupo.
“O Villagio Michelin é um espaço em que as pessoas se encontram com suas raízes italianas. Este tipo de turismo tem crescido muito a cada ano. São vivências que valorizam o trabalho de quem está no campo, valorizam a cultura e suas tradições. É isso que as pessoas buscam”, enfatizou a guia.
Opções
O sistema colha e pague tem custo específico para cada fruta da estação, cobrado por quilo. A produção ocorre o ano inteiro, com uvas, morangos, pêssegos, goiabas, atemoias, pitayas e lichias.
Há também quem opte apenas pelo café colonial, servido aos domingos, das 8h às 13h, com valores entre R$ 70 e R$ 75, conforme a forma de pagamento. Crianças com menos de cinco anos não pagam. A polenta tradicional italiana é a queridinha de quem visita o espaço, seguida pelo lanche caipira (feito com pão, ovo e queijo, coberto com crosta de queijo crocante) bolos, tortas doces e salgadas, embutidos, queijos frescos e curados, frutas frescas, sucos naturais e iogurtes, além de pães artesanais. O fogão a lenha completa o ambiente, garantindo delícias sempre quentinhas para os visitantes.
Produção diversificada garante movimento o ano inteiro
Além dos 8 mil pés de uva Niagara Rosada de Jundiahy, que produzem duas vezes por ano (safras entre dezembro e fevereiro e entre julho e agosto) — cerca de 60 toneladas anuais —, a propriedade conta com 500 pés de goiaba da variedade tailandesa (2 toneladas), 500 pés de pêssego da variedade Douradão, criada pelo Instituto Agronômico de Campinas (IAC), com produção de 10 toneladas, e 5 mil pés de morangos das variedades Fênix e Albion, que somam cerca de 5 toneladas anuais. Tudo isso distribuído nos 7 hectares da área produtiva.
A propriedade também mantém plantio de uvas finas sem sementes (variedades Núbia, Melodia, Isis e Vitória), que devem iniciar a produção no próximo ano. Segundo o patriarca da família, essas variedades são cultivadas para atender pedidos específicos de clientes. “Caqui, ameixa, mirtilo e pera serão os próximos atrativos. Diversificar é essencial para agregar valor à experiência — que é, de fato, o produto que oferecemos”, explicou André Michelin, 32 anos, agrônomo, filho de Almir, que segue os passos do pai e do avô no cultivo de frutas em Jundiaí, iniciado em 1933.