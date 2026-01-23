Experimentar colher e saborear a uva diretamente do pé; sentir o perfume do parreiral enquanto se aprecia a paisagem verde pintada pelos tons inconfundíveis da variedade Niagara Rosada de Jundiahy, e, para encerrar o passeio, degustar as delícias de um café colonial da roça — com polenta, linguiças, tortas, bolos, queijos, embutidos, frutas e sucos. Esse é o roteiro do Villagio Michelin, no bairro do Bom Jardim, que desde 2021 integra a Rota da Cultura Italiana de Jundiaí.

Por mês, em média 3 mil pessoas visitam o espaço, administrado pela família de Almir Michelin. “Antes nossa produção era somente para o mercado. Por dia, saíam dois caminhões abarrotados de caixas de uvas. Agora, recebemos as pessoas aqui, oferecemos experiências, vivências. Há quem fique tão emocionado que chega a chorar ao lembrar de familiares, da história dos antepassados ou por conhecer algo que não imaginava”, explicou Almir Michelin, 63 anos.

A “virada de chave” no sítio ocorreu durante a pandemia da covid-19, quando os produtores passaram a vender frutas por delivery. A visitação abriu espaço para testar o modelo ‘colha e pague’ e, com o tempo, a oferta do café colonial tornou-se um caminho sem volta. “Para a Festa da Uva de 2026 já temos reservas de 60 ônibus para visitar o nosso espaço. A cada ano aumenta mais. A Festa da Uva é o carro-chefe da divulgação. Quem vem em excursão retorna depois, por conta própria, com a família”, detalhou.