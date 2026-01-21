De 1º a 17 de janeiro de 2026, Jundiaí registrou seis casos confirmados de dengue — número 93% menor do que o contabilizado no mesmo período do ano passado, quando houve 90 confirmações, segundo a Vigilância Epidemiológica (VE), vinculada à Secretaria de Promoção da Saúde.

Apesar da queda expressiva, o município alerta para a necessidade de atenção contínua, especialmente durante o período chuvoso, quando a formação de criadouros do mosquito Aedes aegypti se torna mais frequente. Em 2025, dos 7.729 casos registrados ao longo do ano, mais de 72% ocorreram entre fevereiro e abril. No período, foram notificados três óbitos.

“Embora as chuvas comecem em janeiro, o aumento dos casos costuma ser observado a partir de fevereiro, devido ao intervalo entre a formação dos criadouros, o desenvolvimento do mosquito e a transmissão da doença”, explica o médico-veterinário Felipe Vita Pedrosa, gerente da Vigilância em Saúde Ambiental (Visam).