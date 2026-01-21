De 1º a 17 de janeiro de 2026, Jundiaí registrou seis casos confirmados de dengue — número 93% menor do que o contabilizado no mesmo período do ano passado, quando houve 90 confirmações, segundo a Vigilância Epidemiológica (VE), vinculada à Secretaria de Promoção da Saúde.
Apesar da queda expressiva, o município alerta para a necessidade de atenção contínua, especialmente durante o período chuvoso, quando a formação de criadouros do mosquito Aedes aegypti se torna mais frequente. Em 2025, dos 7.729 casos registrados ao longo do ano, mais de 72% ocorreram entre fevereiro e abril. No período, foram notificados três óbitos.
“Embora as chuvas comecem em janeiro, o aumento dos casos costuma ser observado a partir de fevereiro, devido ao intervalo entre a formação dos criadouros, o desenvolvimento do mosquito e a transmissão da doença”, explica o médico-veterinário Felipe Vita Pedrosa, gerente da Vigilância em Saúde Ambiental (Visam).
Além das ações preventivas realizadas ao longo de todo o ano, como as campanhas “Xô Dengue” e atividades educativas, a Visam reforça que o combate ao mosquito depende da participação da população. “Cuidados simples e rotineiros dentro de casa são fundamentais para eliminar criadouros e reduzir a circulação do vírus”, destaca a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), Flávia Pagliarde Cerezer.
Reservar 10 minutos por semana para inspecionar todo o imóvel, eliminando qualquer recipiente que possa acumular água, é uma medida rápida e eficiente preconizada pela Visam. Verifique caixas d’água, calhas, ralos, vasos de plantas, bandejas de ar-condicionado e recipientes no quintal. Essa atitude simples interrompe o ciclo do Aedes aegypti e é a forma mais eficaz de prevenir a dengue.
Proteção coletiva
A vacinação é uma das principais estratégias de prevenção da dengue. No SUS, o imunizante é indicado para adolescentes de 10 a 14 anos, 11 meses e 29 dias, e está disponível em todas as UBSs e demais unidades de Atenção Primária do município.
Para ampliar o acesso, a vacina também está sendo oferecida durante a Festa da Uva, às sextas-feiras, das 18h às 21h, e aos sábados e domingos, das 11h às 17h.
Os sintomas da dengue costumam surgir entre quatro e dez dias após a picada do mosquito e incluem febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dores no corpo, mal-estar, náuseas e manchas vermelhas na pele. Em caso de sintomas suspeitos, a orientação é procurar uma unidade de saúde para avaliação e diagnóstico.