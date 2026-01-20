A 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí seguem encantando o público com atrações que celebram a tradição, a cultura e a identidade do município. Entre os momentos mais aguardados estão o ‘Cortejo da Uva’ e o ‘Brinde ao Pôr do Sol”, que transformam o fim de tarde no Parque Comendador Antônio Carbonari em uma experiência única.

Realizado aos sábados e domingos, a partir das 17h30, o cortejo percorre as ruas do Parque da Uva, espalhando alegria e muita música. À frente do desfile segue a ‘Corte da Uva’ e a ‘Miss Pérola Negra 2025’, que levam os visitantes até o palco externo para acompanharem o pôr do sol.

No último final de semana, Miriam Vignoto e as filhas participaram pela primeira vez da Festa da Uva e se encantaram com as intervenções. “A festa é maravilhosa, super bem organizada. Achei lindo e muito acolhedor”.