A 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí seguem encantando o público com atrações que celebram a tradição, a cultura e a identidade do município. Entre os momentos mais aguardados estão o ‘Cortejo da Uva’ e o ‘Brinde ao Pôr do Sol”, que transformam o fim de tarde no Parque Comendador Antônio Carbonari em uma experiência única.
Realizado aos sábados e domingos, a partir das 17h30, o cortejo percorre as ruas do Parque da Uva, espalhando alegria e muita música. À frente do desfile segue a ‘Corte da Uva’ e a ‘Miss Pérola Negra 2025’, que levam os visitantes até o palco externo para acompanharem o pôr do sol.
No último final de semana, Miriam Vignoto e as filhas participaram pela primeira vez da Festa da Uva e se encantaram com as intervenções. “A festa é maravilhosa, super bem organizada. Achei lindo e muito acolhedor”.
‘Brinde ao Pôr do Sol’
O momento é realizado em um ambiente de celebração e confraternização, onde o público pode celebrar a vida e a amizade embalado por apresentações musicais
Para o analista de comércio exterior, Armando Granados, participar do evento durante o final de semana foi especial. “É muito legal participar. A Festa da Uva é uma tradição forte da região e esse percurso do cortejo, seguido do brinde ao pôr do sol, é um jeito bonito de encerrar o dia e reunir as pessoas”, comentou.
A secretária de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (SMAAT), Marcela Moro, ressaltou o significado coletivo da celebração. “Esse brinde é para as nossas entidades assistenciais, para os bairros, comunidades, produtores rurais que cuidam com tanto carinho da uva Niagara Rosada de Jundiaí, para o público, para os nossos artistas e para todas as equipes que trabalham na Festa da Uva. São mais de mil pessoas envolvidas diariamente para que essa festa seja memorável”, destacou.
Programação e horários
A 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí acontece ao longo dos próximos três finais de semana: 23, 24 e 25 de janeiro; 30 e 31 de janeiro; 1º, 6, 7 e 8 de fevereiro de 2026.
Horários de funcionamento
Sextas-feiras: das 18h às 22h;
Sábados: das 10h às 22h;
Domingos: das 10h às 21h;
Local: Parque da Uva - Avenida Jundiaí, s/nº, Anhangabaú.