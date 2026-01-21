O número de animais disponíveis para adoção em Jundiaí registrou aumento de 39% em comparação ao mesmo período do ano passado. Atualmente, o Departamento de Bem-Estar Animal de Jundiaí (Debea) abriga 95 animais, sendo 80 cães e 15 gatos. Em 2025, eram 68 animais aguardando um novo lar. Ainda de acordo com o departamento, 12 animais foram adotados no ano passado.
De acordo com o DEBEA, o aumento no número de animais disponíveis para adoção está diretamente relacionado à intensificação dos atendimentos em situações graves, como casos de maus-tratos e atropelamentos. A Prefeitura informou, também, que, ao longo deste ano, o departamento pretende intensificar as ações de incentivo à adoção, com campanhas realizadas pela internet e feirinhas presenciais, em parceria com protetores independentes e entidades de proteção animal.
A experiência da empreendedora Débora Antas Gibello, de 36 anos, ilustra como a adoção pode transformar vidas. Ela resgatou Snoopy, hoje com cerca de quatro anos, após encontrá-lo perdido na região do bairro Corrupira. Débora ainda tentou localizar o tutor, retornando ao bairro, conversando com moradores e divulgando fotos nas redes sociais e em grupos de veterinários. Após três dias sem retorno, decidiu ficar com Snoopy de forma definitiva.
“Trabalho com entregas e avistei ele correndo perdido, quase sendo atropelado. Consegui parar o carro e no momento que abri a porta ele pulou pra dentro e ficou quietinho e deitado. O Snoopy é meu primeiro cachorro. Ele é meu companheiro no dia a dia, muito carinhoso com a família e brincalhão com minha filha”, relata.
Débora Gibello relembra resgate do Snoopy e agradece por ter ganhando um companheiro para o dia a dia
Meses após o resgate, Débora descobriu a gravidez e hoje destaca a convivência próxima entre o animal e a filha Marina. Para ela, a adoção representa um ato de amor e responsabilidade. “Não tenho dúvidas que esse encontro entre ele e eu era pra acontecer”, completa.
Para adotar
Quem tem interesse em adotar pode procurar diretamente o Debea para receber orientações sobre o processo, que inclui entrevista, preenchimento de formulário e assinatura de um termo de responsabilidade. Segundo a Prefeitura, o objetivo é garantir que os animais sejam encaminhados para lares adequados, com tutores preparados para os cuidados necessários.
Durante os dias da 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí, haverá um estande do departamento para adoção de animais e doação de ração.
Nova estrutura
Com a construção iniciada em 2024, a Prefeitura informou que a nova sede do DEBEA está em fase de planejamento e execução, com previsão de inauguração até o final de 2026. O espaço deverá ampliar a capacidade de atendimento e oferecer melhores condições para o acolhimento e cuidado dos animais sob responsabilidade do município.