O número de animais disponíveis para adoção em Jundiaí registrou aumento de 39% em comparação ao mesmo período do ano passado. Atualmente, o Departamento de Bem-Estar Animal de Jundiaí (Debea) abriga 95 animais, sendo 80 cães e 15 gatos. Em 2025, eram 68 animais aguardando um novo lar. Ainda de acordo com o departamento, 12 animais foram adotados no ano passado.

De acordo com o DEBEA, o aumento no número de animais disponíveis para adoção está diretamente relacionado à intensificação dos atendimentos em situações graves, como casos de maus-tratos e atropelamentos. A Prefeitura informou, também, que, ao longo deste ano, o departamento pretende intensificar as ações de incentivo à adoção, com campanhas realizadas pela internet e feirinhas presenciais, em parceria com protetores independentes e entidades de proteção animal.

A experiência da empreendedora Débora Antas Gibello, de 36 anos, ilustra como a adoção pode transformar vidas. Ela resgatou Snoopy, hoje com cerca de quatro anos, após encontrá-lo perdido na região do bairro Corrupira. Débora ainda tentou localizar o tutor, retornando ao bairro, conversando com moradores e divulgando fotos nas redes sociais e em grupos de veterinários. Após três dias sem retorno, decidiu ficar com Snoopy de forma definitiva.