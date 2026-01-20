O Hospital da Criança do Grendacc (Grupo em Defesa da Criança com Câncer) registrou o fim do tratamento contra Leucemia Linfóide Aguda (tipo B) de Helena Zorzi da Silva. A paciente de 6 anos tocou nessa segunda-feira (19) o sino da vitória, celebrando sua cura.

O tratamento teve início em maio de 2023. Helena estava rodeada dos pais, Giovana e Jeferson, além de tios, avó, amigos e membros da equipe quando finalmente realizou o gesto simbólico de tocar o sino. “Estamos com o coração cheio de alegria e muito gratos por todo o carinho que recebemos no Grendacc”, declararam os pais.