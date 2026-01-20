O Hospital da Criança do Grendacc (Grupo em Defesa da Criança com Câncer) registrou o fim do tratamento contra Leucemia Linfóide Aguda (tipo B) de Helena Zorzi da Silva. A paciente de 6 anos tocou nessa segunda-feira (19) o sino da vitória, celebrando sua cura.
O tratamento teve início em maio de 2023. Helena estava rodeada dos pais, Giovana e Jeferson, além de tios, avó, amigos e membros da equipe quando finalmente realizou o gesto simbólico de tocar o sino. “Estamos com o coração cheio de alegria e muito gratos por todo o carinho que recebemos no Grendacc”, declararam os pais.
A oncologista pediátrica, Arianne Casarim, que acompanhou Helena durante toda sua jornada, disse que a data é muito especial. “A gente passa por várias fases e momentos que são difíceis. Mas Helena estava sempre alegre, alto-astral, brincando e trazendo uma alegria imensa para a quimioterapia”, destacou.
Emocionada, Giovana agradeceu a Deus pelo sucesso do tratamento da filha Helena, que não enfrentou intercorrências nem precisou de internações. Ela também destacou o papel da médica Arianne, a quem chamou de “verdadeiro anjo” para sua família, lembrando das primeiras palavras que ouviu ao chegar ao Grendacc: “vai dar certo e a gente vai curar a Helena”.
Giovana também reconheceu o trabalho das oncologistas Priscilla Proetti — presente na cerimônia do sino — e Silvana Forsait, além de toda a equipe do hospital, que sempre tratou Helena com carinho e respeito. “Esse hospital é abençoado, é maravilhoso”, afirmou.
Grendacc
O Hospital da Criança do Grendacc (Grupo em Defesa da Criança
com Câncer) é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, fundada em 18 de julho de 1995, que presta atendimento humanizado e de qualidade para crianças e adolescentes de 0 a 19 anos, nas mais diversas especialidades pediátricas, com ênfase no tratamento de doenças oncológicas.