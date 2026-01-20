A Vigilância em Saúde Ambiental (Visam), órgão da Secretaria de Promoção da Saúde, realizou diversas visitas a clínicas veterinárias da região do Medeiros, além da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro. As ações integram o reforço da unidade nas medidas preconizadas pelo Programa de Vigilância da Raiva e foram desencadeadas após a identificação de um morcego positivo para a raiva na localidade.

Durante as visitas, o médico veterinário e gerente da Visam, Felipe Vita Pedrosa, conversou com as equipes das clínicas para orientar sobre os protocolos de prevenção aos animais de estimação. “O objetivo das visitas técnicas é esclarecer as principais dúvidas sobre como proceder quando chega um caso com sintomas suspeitos da doença, além de reforçar a importância de incentivar os tutores a vacinarem seus pets”, explicou.

A veterinária Jaqueline Rodrigues destacou que o contato periódico com a Visam está previsto no programa educativo da unidade e é fundamental para alinhar as medidas de proteção em todos os territórios, reduzindo a circulação do vírus da raiva. “Essa parceria é importante para que nós reforcemos a toda a população do bairro as informações corretas sobre a raiva e sua devida prevenção, que é a vacina”.