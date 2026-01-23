Entrar no Alambique Velho Sonho, no bairro do Paiol Velho, incrustado na Serra do Japi, é como passar por um portal. Um portal de tradição, de antiguidade, de antepassados italianos que podem estar ali mesmo, burilando o vinho e cuidando da plantação. Mas, para além do vinho artesanal, é a cachaça que desponta como premiadíssima em concurso estadual. Quem prova já sabe. É uma das melhores do Brasil, tanto é que acabou de ganhar medalha de prata nas cachaças Traidor e na Suprema, no Concurso Estadual da Qualidade da Cachaça Paulista, em 2025.
A história remonta o ano de 1969, quando Luiz Sutti comprou o sítio, com amigos. Aos poucos, foram estabelecendo plantação de uva, cana de açúcar, um capril e hoje ainda possui um lindíssimo orquidário.
Nas construções antigas, ali permanecem o Bar dos Sutti, um lugar onde a família se reunia aos finais de semana para conversar, comer e, claro, bebericar. Nas garrafas centenárias, cachaças premiadíssimas e história de quem fez a própria jornada. Além do bar, um museu, com peças antigas da lavoura, telefonia e outros equipamentos também está aberto à visitação.
Luiz Sutti, agora proprietário único do local, aos 86 anos, labuta diariamente por ali - seja cuidando da qualidade da cachaça ou produzindo com suas próprias mãos as caixinhas de madeira onde irá expor suas cachaças durante a Festa da Uva. Tudo feito manualmente e sem pressa, como a boa cachaça exige.
Ele mesmo conta que a “receita” de sua cachaça demorou três anos para ser descoberta. Ele e a esposa labutaram no alambique até encontrarem a fórmula ideal, desta cachaça macia, que desce sem queimar. Atualmente, o alambique produz 5 mil litros anualmente, que podem ser da branquinha ou envelhecidos em tonéis de amendoim branco, amendoim vermelho, bálsamo, amburana ou carvalho. (E aqui a autora faz um parênteses para que experimentem a cachaça vinda do amendoim vermelho - experiência única). Tudo feito artesanalmente, sem química, com a espera e o momento corretos para o plantio, colheita e produção, que só acontecem três meses por ano. “Produzimos rigorosamente dentro das exigências do Ministério da Agricultura, com certificação, mas com o cuidado de fazer um produto de alta qualidade, sem aditivos químicos antes ou durante o processo”, afirma Luiz.
Em 2024, o Alambique Velho Sonho recebeu medalhas no Concurso Estadual de Qualidade da Cachaça Paulista (bronze em cachaça branca e ouro em cachaça envelhecida — notícia de dezembro de 2024).
Ali também se produzem vinho de Niagara rosada e o coquetel alcoólico de frutas, os preferidos da clientela.
O Alambique Velho Sonho está há décadas na Festa da Uva, mas quem quer experienciar de fato uma visita ao autêntico espírito da cachaça, é preciso conhecer o local. Ali, o espírito dos antepassados italianos, juntamente com os nativos da Serra do Japi, mostra que Jundiaí é Terra da Uva, mas também da cachaça.
O Alambique Velho Sonho fica na rua Luiz Carlos Lopes Crizoll, nº 800 – bairro Paiol Velho, em Jundiaí. A adega atende de segunda-feira a sábado, das 9h às 17h. Saiba mais acompanhando o alambique nas redes sociais, pelo @alambiquevelhosonho.