Entrar no Alambique Velho Sonho, no bairro do Paiol Velho, incrustado na Serra do Japi, é como passar por um portal. Um portal de tradição, de antiguidade, de antepassados italianos que podem estar ali mesmo, burilando o vinho e cuidando da plantação. Mas, para além do vinho artesanal, é a cachaça que desponta como premiadíssima em concurso estadual. Quem prova já sabe. É uma das melhores do Brasil, tanto é que acabou de ganhar medalha de prata nas cachaças Traidor e na Suprema, no Concurso Estadual da Qualidade da Cachaça Paulista, em 2025.

A história remonta o ano de 1969, quando Luiz Sutti comprou o sítio, com amigos. Aos poucos, foram estabelecendo plantação de uva, cana de açúcar, um capril e hoje ainda possui um lindíssimo orquidário.

Nas construções antigas, ali permanecem o Bar dos Sutti, um lugar onde a família se reunia aos finais de semana para conversar, comer e, claro, bebericar. Nas garrafas centenárias, cachaças premiadíssimas e história de quem fez a própria jornada. Além do bar, um museu, com peças antigas da lavoura, telefonia e outros equipamentos também está aberto à visitação.