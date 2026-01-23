Em Jundiaí, 20 adegas estão cadastradas no município, trazendo uma diversidade de cores e sabores para quem quer ter novas experiências. Apesar de o carro-chefe de vendas ainda ser o bordô suave, que agrada os consumidores iniciantes na arte de apreciação de vinho, a enologia vem avançando no município, criando e inovando com novos tipos de vinhos e cultivo de uvas finas. Os magos enólogos jundiaienses estão produzindo peças únicas, que vão do pisco ao shiraz, ao espumante e outras raridades que só aprecia quem se aventurar pelos encantos dos bairros italianos e for adepto de boa prosa, sem pressa e de harmonizações fantásticas, de autêntica culinária italiana. Nossos mestres estão experienciando e produzindo vinhos campeões em pequenas propriedades, que nos evocam a emoção e simplicidade dos homens e mulheres pioneiros da imigração.

A delicadeza da Casa de Pizzo

O sonho de uma aposentadoria tranquila da economista e advogada Elizabeth Pizzolante e do engenheiro elétrico Antonio Pizzolante se iniciou com a compra de um sítio da família, no Traviú, que existia desde 1968.

Desde a estada na França por dois anos, o casal sonhava com a experiência francesa de degustação de vinhos em pequenas propriedades, com hospitalidade, individualidade e sem pressa.