Em Jundiaí, 20 adegas estão cadastradas no município, trazendo uma diversidade de cores e sabores para quem quer ter novas experiências. Apesar de o carro-chefe de vendas ainda ser o bordô suave, que agrada os consumidores iniciantes na arte de apreciação de vinho, a enologia vem avançando no município, criando e inovando com novos tipos de vinhos e cultivo de uvas finas. Os magos enólogos jundiaienses estão produzindo peças únicas, que vão do pisco ao shiraz, ao espumante e outras raridades que só aprecia quem se aventurar pelos encantos dos bairros italianos e for adepto de boa prosa, sem pressa e de harmonizações fantásticas, de autêntica culinária italiana. Nossos mestres estão experienciando e produzindo vinhos campeões em pequenas propriedades, que nos evocam a emoção e simplicidade dos homens e mulheres pioneiros da imigração.
A delicadeza da Casa de Pizzo
O sonho de uma aposentadoria tranquila da economista e advogada Elizabeth Pizzolante e do engenheiro elétrico Antonio Pizzolante se iniciou com a compra de um sítio da família, no Traviú, que existia desde 1968.
Desde a estada na França por dois anos, o casal sonhava com a experiência francesa de degustação de vinhos em pequenas propriedades, com hospitalidade, individualidade e sem pressa.
Em uma propriedade de 36 mil m2, mas com somente 12 mil m2 de área produtiva, o casal optou por cultivar uvas finas, como Shyraz, Madalena e Rainha, estas duas espécies híbridas, criadas pelo IAC (Instituto Agronômico de Campinas). O vinho produzido pela uva Madalena foi responsável pela premiação em primeiro lugar no 1º Concurso de Vinho de Mesa do Brasil em 2023.
Com uma produção de mil garrafas por ano, o casal abre sua vinícola somente aos finais de semana para convidados que fazem reserva antecipadamente, em uma mesa que atende até dez convidados.
De acordo com a conversa, os tipos de vinho são servidos, sem rótulos, mas meticulosamente identificados por selos escritos à mão por Antonio. Como engenheiro, ele é o responsável pela qualidade do processo e de toda a averiguação de controles químicos. De boa conversa, ele afirma que “o vinho é o meio, não o fim”.
De prosa boa, a experiência na Casa de Pizzo pode incluir uma caminhada pela mata da propriedade, um olhar tranquilo para as galinhas d’angola que ciscam pela área e o abano tranquilo do cachorro Pepe. Elizabeth nos encanta com suas geleias fabricadas à mão, pães e biscoitos preparados por ela. A harmonização inclui iguarias culinárias simples e bem feitas, além do café colhido ali e coado à frente dos convidados.
O casal investe sua alma e alegria no local. Para o próximo ano, projetam um empório para vender os produtos produzidos, além do maravilhoso vinho que Antonio alquimicamente elabora. O jeito antigo é o jeito certo para o casal. Para conhecê-los, além da adega, o leitor pode visitar o estande na comemoração do Dia do Vinho, no Expressa, ou na festa típica do bairro do Traviú. E ainda passear pelas tamareiras, cerejeiras, ameixeiras e pessegueiros que estarão ali para as próximas gerações.
Ariana, a enóloga da Beraldo di Cale
A história da família Beraldo Paolini começou como a de todos os imigrantes italianos, em 1905, no percurso de navio à terra prometida, ao novo mundo, diretamente para as fazendas cafeeiras. O sonho mesmo, da terra própria, iria ocorrer somente após um árduo trabalho e dezenas de anos.
Beraldo foi trabalhar no café na cidade de Guaxupé, onde conheceu sua esposa. Depois foram para Ribeirão Preto e foi nessa cidade que eles ouviram falar de uma certa terra da uva, mas só chegaram aqui em 1927, três anos após a mutação da Niagara, responsável por sua popularização e pela subsistência de centenas de produtores nos próximos anos.
Após duas décadas de trabalho árduo, os Paolini conseguiram comprar dez alqueires na região do Caxambu, onde abrigaram seus nove filhos. Dois irmãos, entretanto, compraram as terras dos demais descendentes e acrescentaram mais um sítio de doze alqueires, onde hoje fica a Adega Beraldo di Cale.
A produção, na época, era de uva de mesa. O vinho – como era comum à simplicidade italiana – era para o consumo da própria família. “Meu avô tinha o rancho do vinho, uma casinha onde se fabricava o vinho artesanal”, afirma Ariana Sgarioni, enóloga e bisneta dos pioneiros.
A queda da produção de uva, entretanto, na década de 90, fez surgir várias vinícolas em Jundiaí para redirecionar a produção de uva niagara e dar longevidade ao fruto, garantindo renda ao agricultor, já que a produção, em si, não trazia mais rentabilidade, em concorrência com a especulação imobiliária e a escassez de mão de obra. “Em 2001, abrimos a nossa adega. Minha mãe, que era bancária, entrou em um PDV (Plano de Demissão Voluntária) e veio se dedicar à propriedade. No começo, vendíamos somente vinho, mas aos poucos fomos servindo queijos e embutidos. Em 2008, começamos a fazer porções e, finalmente, em 2014, fundamos nosso restaurante”, afirma Ariana.
Nutricionista formada pela USP (Universidade de São Paulo), Ariana fez sua segunda formação em Enologia, no Instituto Federal de Bento Gonçalves e assumiu em 2015 a produção de vinho da família. Paradoxalmente, a família foi diminuindo a plantação de Niagara e começou a recorrer a parceiros para a matéria-prima.
Com a ideia de aprimoramento, Alexandra plantou 5 mil pés de uvas finas e já colheu Sauvignon Blanc, com produção de vinho. Ali, no novo plantel, ela tem ainda, para teste, plantação de Nebbiolo, Barbera e Marselan. Ela ainda trouxe da Itália, da região central, onde o bisavô partiu, uma variedade chamada Cesanese. Ela recebeu autorização do Ministério da Agricultura para a importação, com a obrigação de repassar informações sobre a performance da variedade em solo brasileiro.
A produção de vinho é praticamente toda vendida na adega familiar – que fica sempre cheia nos finais de semana, com filas no restaurante para degustação da verdadeira comida italiana. A linda jovem, tipicamente italiana, ainda tem – com o marido – uma empresa chamada Enoconexão, que compra e vende produtos vinícolas e promove eventos regionais.
O trabalho é árduo e exige dedicação total dos familiares e funcionários. Em suas viagens ao Velho Mundo ou à América Latina, Ariana vem aprimorando sua técnica e conversando com aficionados por vinho. Ali, do Caxambu, limite entre Jarinu e Jundiaí, Ariana vibra com suas pequenas vinhas vindouras. Assim como o bisavô, Beraldo, que partiu da cidade de Cale e deixou seu legado em Jundiaí.
No Castanho, a Shiraz envelhecida em jequitibá
A Adega Castanho, fundada em 1969, em outro canto da cidade, é responsável por atrair 1,5 mil visitantes a cada final de semana. Com amplo espaço dedicado à venda de produtos, mas com a possibilidade de passeio pelos parreirais, a propriedade agora também se dedica a produzir o vinho Shiraz envelhecido em barris de jequitibá.
E é dali mesmo que as uvas são produzidas, no final de julho a agosto. São cerca de 3 mil pés que garantem a nova qualidade de vinho, que, pela primeira vez, é envelhecido em jequitibá, uma árvore nativa brasileira. “A gente percebeu que os vinhos são envelhecidos em madeiras típicas de cada país e decidimos experimentar as madeiras brasileiras. Chegamos a fazer teste com mais de 20 delas, até chegarmos no jequitibá”, explica o proprietário Ricardo Leme. A experiência também não foi curta. Até chegar à premiada versão foram mais de quatro anos entre o plantio e a produção, mas tanta espera valeu a pena. O novo produto da Adega Castanho, o Shiraz envelhecido, acabou sendo premiado pelo Circuito das Frutas, ganhando destaque como vinho seco.
Além de Shiraz, a Adega Castanho tem investido no plantio da Cabernet Franc e Sauvignon Blanc, em dois hectares, de olho no mercado de vinhos finos. “Para nós, é uma honra expandir cada vez mais nossa produção, pois temos tido um resultado impressionante. Desde a década de 60, estamos aqui neste mesmo lugar, conquistado pelo meu avô”, afirma Ricardo.