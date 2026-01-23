Este é o segundo ano consecutivo que o prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, está à frente da Festa da Uva. Como legado, ele quer promover o evento dentro e fora de nosso país, unindo pertencimento e tradição à modernidade, atraindo cada vez mais a população jovem para o local. Marco de conexão às nossas raízes, a Festa da Uva mostra que conseguimos exibir o que a agricultura e o turismo rural promovem em nosso solo, com atrações culturais tipicamente jundiaienses e com a pegada sustentável, em ações de governança ambiental e responsabilidade com o futuro. Nesta entrevista ao JJ, Gustavo mostra como pretende ampliar este legado.

Como o senhor enxerga o papel da Festa da Uva dentro do projeto de cidade que Jundiaí está construindo para os próximos anos?

A Festa da Uva é parte essencial da identidade de Jundiaí. Somos a terra da uva, e esse sentimento de pertencimento está enraizado na nossa história. Por isso, o nosso compromisso não é apenas manter essa tradição, mas fortalecê-la e colocá-la ainda mais em evidência dentro do projeto de cidade que estamos construindo.

Hoje, a Festa da Uva tem um papel estratégico. Ela movimenta a economia, impulsiona o turismo e valoriza o trabalho dos nossos produtores, artesãos, artistas e comunidades. A cada edição, vemos esse impacto de forma muito clara: em 2025, recebemos mais de 314 mil visitantes, gente de todos os estados do Brasil que veio conhecer Jundiaí por meio da festa. Isso mostra que ela se tornou uma verdadeira vitrine da cidade.

A Festa da Uva é uma porta de entrada para que as pessoas descubram o que Jundiaí tem de melhor. E, ao mesmo tempo, é um espaço onde a Prefeitura coloca em prática políticas públicas que valorizam a agricultura, a cultura, o turismo e o desenvolvimento social.

Para os próximos anos, a nossa visão é clara: a Festa da Uva continuará sendo um símbolo da nossa cidade e, ao mesmo tempo, uma ferramenta poderosa para gerar oportunidades, atrair visitantes e reafirmar o orgulho de ser jundiaiense. A cada edição, queremos aprimorar, inovar e ampliar esse legado.