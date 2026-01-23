Este é o segundo ano consecutivo que o prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, está à frente da Festa da Uva. Como legado, ele quer promover o evento dentro e fora de nosso país, unindo pertencimento e tradição à modernidade, atraindo cada vez mais a população jovem para o local. Marco de conexão às nossas raízes, a Festa da Uva mostra que conseguimos exibir o que a agricultura e o turismo rural promovem em nosso solo, com atrações culturais tipicamente jundiaienses e com a pegada sustentável, em ações de governança ambiental e responsabilidade com o futuro. Nesta entrevista ao JJ, Gustavo mostra como pretende ampliar este legado.
Como o senhor enxerga o papel da Festa da Uva dentro do projeto de cidade que Jundiaí está construindo para os próximos anos?
A Festa da Uva é parte essencial da identidade de Jundiaí. Somos a terra da uva, e esse sentimento de pertencimento está enraizado na nossa história. Por isso, o nosso compromisso não é apenas manter essa tradição, mas fortalecê-la e colocá-la ainda mais em evidência dentro do projeto de cidade que estamos construindo.
Hoje, a Festa da Uva tem um papel estratégico. Ela movimenta a economia, impulsiona o turismo e valoriza o trabalho dos nossos produtores, artesãos, artistas e comunidades. A cada edição, vemos esse impacto de forma muito clara: em 2025, recebemos mais de 314 mil visitantes, gente de todos os estados do Brasil que veio conhecer Jundiaí por meio da festa. Isso mostra que ela se tornou uma verdadeira vitrine da cidade.
A Festa da Uva é uma porta de entrada para que as pessoas descubram o que Jundiaí tem de melhor. E, ao mesmo tempo, é um espaço onde a Prefeitura coloca em prática políticas públicas que valorizam a agricultura, a cultura, o turismo e o desenvolvimento social.
Para os próximos anos, a nossa visão é clara: a Festa da Uva continuará sendo um símbolo da nossa cidade e, ao mesmo tempo, uma ferramenta poderosa para gerar oportunidades, atrair visitantes e reafirmar o orgulho de ser jundiaiense. A cada edição, queremos aprimorar, inovar e ampliar esse legado.
A Festa da Uva é um dos símbolos mais fortes de Jundiaí. Há planos para reposicionar o evento como uma plataforma de projeção nacional e internacional da cidade?
Sem dúvida. A Festa da Uva é um dos símbolos mais fortes da nossa cidade e um patrimônio afetivo de Jundiaí. Não é por acaso que somos reconhecidos como a terra da uva, foi aqui que nasceu a Niagara Rosada, e essa história precisa ser valorizada e projetada. O nosso plano é, sim, reposicionar a Festa da Uva como uma plataforma de projeção nacional e internacional. Estamos trabalhando unindo abastecimento, agronegócio e turismo para dar um novo salto de qualidade ao evento. E como fazemos isso? Com tecnologia, inovação e novas experiências para todos os públicos, tanto quem vive aqui quanto quem vem de fora. A ideia é ampliar atividades, atrações e conteúdos que reforcem nossa identidade e, ao mesmo tempo, modernizem a forma como a festa se conecta com as pessoas.
De que forma as diversas pastas — Cultura, Turismo, Agricultura, Comunicação, Mobilidade e Segurança — estão sendo integradas para potencializar o impacto da festa?
A Festa da Uva mobiliza toda a cidade, e por isso o trabalho é totalmente integrado entre as secretarias. É importante deixar claro: a organização não começa em dezembro. Assim que uma edição termina, em fevereiro, já iniciamos o planejamento da próxima. Agronegócio, Abastecimento e Turismo trabalham desde o início do ano nas ações do evento, no diálogo com os agricultores e no alinhamento com as entidades que participam da festa. Os produtores também se organizam com antecedência, porque a festa valoriza o trabalho deles e a tradição da nossa terra.
A Cultura tem um papel central: é responsável por toda a programação artística e fazemos questão de priorizar os talentos locais. A Festa da Uva é feita por pessoas de Jundiaí, com artistas, músicos, atores e toda a equipe cultural da cidade pensando o evento com muito cuidado e identidade. Em quatro finais de semana da festa de 2025, foram mais de 1,5 mil artistas contratados e a realização de mais de 250 atrações. Somente nos cinco palcos temáticos do parque, foram 180 as apresentações musicais. Pelas ruas do Parque da Uva, atores, bailarinos e poetas nas intervenções artísticas interagiram com o público trazendo a magia e a fantasia que alegra tanto as crianças quanto os adultos.
A Comunicação entra com campanhas de divulgação, toda a identidade visual e estratégias que reforçam a marca da festa e ajudam a consolidar esse patrimônio da cidade.E temos ainda duas áreas fundamentais: Mobilidade e Segurança. Nós sabemos o impacto que a festa gera no fluxo da cidade, então nossos agentes de trânsito, de transporte e a Guarda Municipal trabalham com planejamento específico para garantir tranquilidade, organização e acesso facilitado ao parque.
A festa movimenta setores diversos: turismo, comércio, gastronomia, hotelaria e economia criativa. Como o poder público pretende fortalecer essa cadeia de valor?
O primeiro passo é ouvir. Todos os anos, após o encerramento da festa, nós fazemos um levantamento muito cuidadoso com os setores envolvidos. Hotéis que operaram com ocupação máxima, restaurantes que aumentaram o movimento, artesãos do Jundiaí Feito à Mão que ampliaram as vendas, produtores rurais que tiveram resultados acima do esperado. Esses feedbacks são essenciais para entender onde avançamos e onde podemos melhorar.
A partir dessas informações, ajustamos estratégias, ampliamos o que funcionou bem e criamos novas oportunidades. E isso vale para todos os segmentos: do comércio local ao turismo rural, da gastronomia à economia criativa. Na edição de 2025, por exemplo, as vendas de frutas ultrapassaram 110 toneladas, um crescimento de quase 22% em relação às 90,3 toneladas comercializadas em 2024. Só as barracas dos bairros rurais venderam 78,7 toneladas de uvas, sendo 51,6 toneladas de Uva Niagara Rosada de Jundiahy, reforçando a força da nossa agricultura e a identidade da cidade. O nosso compromisso é seguir ampliando esse impacto.
O evento pode ser uma vitrine para parcerias público-privadas e investimentos em turismo e eventos. Há novas oportunidades em vista para 2026?
Com certeza. A Festa da Uva já se consolidou como uma grande vitrine para Jundiaí, e isso naturalmente atrai o olhar de empresas e instituições que querem investir na cidade. A secretária Marcela Moro vem fazendo um trabalho importante nesse diálogo com o setor privado, ampliando tratativas e abrindo portas para novas oportunidades.
Além da celebração cultural, quais iniciativas estão sendo planejadas para deixar um legado sustentável e permanente para a cidade após o evento?
A sustentabilidade já faz parte do legado que queremos deixar com a Festa da Uva. Implantamos coleta seletiva em todo o parque, reduzimos o uso de plástico com copos biodegradáveis e canudos de papel e ampliamos ações de reutilização, como as taças de vidro e acrílico nas degustações de vinho. Também tivemos a parceria da Germânia, que incentivou o recolhimento de copos: a cada 30 unidades, o visitante ganhava um chopp, medida muito elogiada pelo público. Essas iniciativas mostram que é possível oferecer uma grande festa, movimentar a economia e, ao mesmo tempo, cuidar do meio ambiente.
Como equilibrar tradição e modernidade — mantendo a essência da Festa da Uva, mas dialogando com novas gerações e tendências de entretenimento?
Equilibrar tradição e modernidade é justamente o que dá identidade à Festa da Uva. A essência da festa continua sendo o agricultor, a história da Uva Niagara Rosada e tudo o que fez Jundiaí ser reconhecida nacionalmente. Esse legado não se perde, pelo contrário, é fortalecido a cada edição. Ao mesmo tempo, queremos dialogar com novas gerações e ampliar os públicos.
A Festa da Uva é um evento popular e diverso. Quais ações estão previstas para ampliar o acesso e a participação de todos os públicos?
A acessibilidade e a inclusão fazem parte da concepção da Festa da Uva. Nós já oferecemos o tour guiado em Libras, garantindo que as pessoas surdas tenham a mesma experiência turística e cultural que qualquer visitante. Também contamos com carrinhos acessíveis para quem tem mobilidade reduzida, facilitando o deslocamento pelo parque.
Como fortalecer, de maneira estratégica com outros eventos do calendário municipal, Jundiaí como destino cultural e turístico durante todo o ano?
Jundiaí já é, por natureza, um destino turístico e cultural. A Festa da Uva é o nosso grande destaque, mas ao longo do ano a cidade recebe visitantes interessados nos cafés coloniais, nos restaurantes, no turismo rural e em toda a experiência ligada à nossa tradição.
O nosso objetivo agora é fortalecer ainda mais esse calendário, conectando os eventos municipais de forma estratégica para que Jundiaí continue atraindo públicos diferentes durante todos os meses do ano. Isso significa valorizar nossas origens, ampliar a programação cultural descentralizada e criar oportunidades para que o turista encontre sempre algo novo, seja no Centro da Gente, nos bairros rurais ou nas regiões mais tradicionais da cidade.
A Festa da Uva é também um símbolo do orgulho jundiaiense. Como a Prefeitura pretende reforçar esse sentimento de pertencimento na população, especialmente entre os mais jovens?
O pertencimento nasce quando as pessoas conhecem e valorizam a própria história. E Jundiaí tem uma trajetória rica: somos a terra da uva, berço da Niagara Rosada, uma cidade que cresceu com trabalho, tradição e inovação. Quando a população, especialmente os mais jovens, entende essa origem, passa a se sentir parte desse legado. Por isso, queremos reforçar essa conexão de várias formas: contando melhor a história da cidade, aproximando a juventude da cultura local, criando novas experiências dentro da Festa da Uva e ampliando a linguagem de comunicação voltada para esse público. O jovem precisa se ver na festa, enxergar espaços que dialoguem com ele, atrações que façam sentido para o seu cotidiano. É assim que a gente desperta orgulho e fortalece o sentimento de pertença: mostrando que Jundiaí é, sim, uma cidade moderna, mas conectada às suas raízes.