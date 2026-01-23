A cerimônia de abertura reuniu autoridades, entre elas, o Secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena, o Secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Fernando Kassab, do prefeito Gustavo Martinelli, vice-prefeito Ricardo Benassi, secretários municipais e prefeitos da Região.

A inauguração oficial da 41ª Festa da Uva e a 12ª Expo Vinhos de Jundiaí, sob o tema “Paixão a cada safra!”, no último dia 15 de janeiro, contou com a presença de autoridades, agricultores jundiaienses e finalizou a noite com um show de drones, que brindou a história de mais de 90 anos da Festa da Uva. Além de tradição, a festa é símbolo de solidariedade, com 66 entidades assistenciais participantes.

Em seu discurso, o prefeito Gustavo Martinelli agradeceu os presentes, reforçando a importância da festa para a geração de empregos, aos agricultores, à produção da uva Niagara. “Jundiaí sempre foi e sempre será a terra da uva, um legado construído por imigrantes, força da agricultura e famílias e força da terra. Um legado que tem como símbolo a uva Niagara rosada, celebrada aqui. A uva é a estrela, mas quem dá a vida são as pessoas que acreditam em nossa amada Jundiaí.”

A secretária de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, Marcela Moro, reforça a importância do evento para a geração de renda. “A festa cresceu em comparação ao ano passado, com mais restaurantes, entidades e expositores.”

A 41ª Festa da Uva e a 12ª Expo Vinhos são realizadas no Parque Comendador Antônio Carbonari, o Parque da Uva, nos dias 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 e 31 de janeiro e 1º, 6, 7 e 8 de fevereiro. Às sextas-feiras, o público pode visitar o evento das 18h às 22h; aos sábados, das 10h às 22h; e aos domingos, das 10h às 21h. Visitantes podem levar alimentos não perecíveis para doação ao Fundo Social de Solidariedade.