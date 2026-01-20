Os consumidores que acessarem o site do Procon-SP (estadual) entre os dias 16 e 29 de janeiro de 2026, poderão participar de uma consulta on-line para avaliar o nível de conhecimento da população sobre o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e os direitos garantidos nas relações de consumo.

A consulta tem como objetivo verificar se o consumidor conhece o CDC, compreende suas principais garantias legais e sabe como utilizá-las no dia a dia, especialmente em situações envolvendo compras, contratação de serviços, trocas, cancelamentos e registro de reclamações. Em sua segunda edição, também permite comparar os resultados com os dados obtidos anteriormente.

Os resultados serão usados para embasar o planejamento de futuras ações do órgão, como campanhas educativas, atividades de orientação ao consumidor e aprimoramento dos serviços de atendimento, contribuindo para o fortalecimento da cidadania e para relações de consumo mais equilibradas e transparentes.