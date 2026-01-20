Por meio do novo canal, os participantes passam a receber conteúdos oficiais do Sebrae-SP, como divulgação de cursos, dicas, oportunidades de capacitação, notícias institucionais, atualizações sobre normas e legislação relacionadas ao empreendedorismo, além da agenda de ações e eventos promovidos pelo Escritório Regional de Jundiaí e/ou unidades do Sebrae Aqui.

O Escritório Regional do Sebrae-SP em Jundiaí lançou um canal oficial no WhatsApp , voltado exclusivamente para os empreendedores e empreendedoras da região. A iniciativa busca ampliar a comunicação institucional e facilitar o acesso a informações estratégicas, de forma rápida, prática e segura.

Um canal oficial no WhatsApp é um espaço de comunicação criado por uma organização para divulgar informações confiáveis, atualizações e conteúdos relevantes referentes àquela instituição diretamente aos seguidores, de forma rápida e segura. Por meio do canal, o público recebe mensagens oficiais, sem interação direta ou conversas individuais, garantindo que as informações cheguem de maneira organizada e transparente.

Para a analista de negócios do Sebrae-SP, Daniela Peroni, a criação de um canal oficial de WhatsApp em Jundiaí representa mais um avanço na forma de se aproximar do pequeno empreendedor local. “Ter um canal oficial no WhatsApp nos permite levar informações confiáveis, oportunidades, cursos e orientações diretamente para quem empreende na região, de maneira ágil e acessível. É uma forma de facilitar o acesso ao conhecimento, apoiar a tomada de decisões e fortalecer o desenvolvimento dos micro e pequenos negócios, usando uma ferramenta que já faz parte do dia a dia dos empreendedores”, destaca.

A proposta é fortalecer ainda mais o relacionamento com o público local e ampliar o alcance das soluções oferecidas pelo Sebrae-SP, reforçando o compromisso com o desenvolvimento dos pequenos negócios e com a democratização do acesso à informação, por meio de ferramentas digitais alinhadas às demandas atuais do empreendedorismo.