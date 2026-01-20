20 de janeiro de 2026
Vistoria não é mais exigida em casos específicos para serviços

Por Redação | Detran-SP
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação / Detran-SP
A regra já está em vigor e representa menos uma etapa para o cidadão em situações determinadas
O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) informa que, conforme a Resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) nº 941/2022, a apresentação de laudo de vistoria deixou de ser exigida em serviços específicos, desde que não haja transferência de propriedade, transferência de município ou alteração nas características do bem. A regra já está em vigor e representa menos uma etapa para o cidadão em situações determinadas.

A dispensa da vistoria se aplica aos seguintes serviços:

  • Emissão de segunda via do CRV (Certificado de Registro do Veículo)
  • Conversão voluntária para o padrão Mercosul
  • Cancelamento de intenção de venda
  • Cancelamento de comunicação de venda

“Essa mudança elimina uma etapa desnecessária para o cidadão em situações em que não há qualquer alteração no veículo. É uma simplificação alinhada à norma do Contran, que reduz tempo, custo e deslocamentos, sem abrir mão da segurança do processo”, destaca Vinicius Novaes, diretor de Veículos Automotores do Detran-SP.

Quando a vistoria ainda é obrigatória 

A apresentação do laudo segue obrigatória nos serviços de Transferência de Propriedade, Transferência de Município ou Alteração de Dados.

O serviço “Solicitar Segunda Via do CRV com Vistoria de Outro Estado” também foi inativado, já que a regra do laudo não se aplica mais a esse tipo de pedido.

