A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads), informa que os atendimentos provisórios de duas unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) foram prorrogados até o dia 9 de fevereiro de 2026.

A medida é necessária porque as intercorrências registradas nos prédios ainda não foram totalmente restabelecidas. A prorrogação garante a continuidade dos serviços socioassistenciais, sem prejuízo à população atendida.

Atendimento do Cras Nordeste

O atendimento do Cras Nordeste segue sendo realizado, de forma provisória, no Cras Leste.

Endereço: rua Manoel de Almeida Curado, nº 137 – Jardim Tamoio

Telefones: (11) 94087-4526 ou (11) 94035-9309

O atendimento do Cras Nordeste segue sendo realizado, de forma provisória, no Cras Leste. Endereço: rua Manoel de Almeida Curado, nº 137 – Jardim Tamoio Telefones: (11) 94087-4526 ou (11) 94035-9309 Atendimento do Cras Norte

Já o atendimento do Cras Norte permanece temporariamente no Cras Central.

Endereço: rua Senador Fonseca, nº 605 – Centro

Telefones: (11) 94036-6175 ou (11) 94087-4564

LEIA MAIS: