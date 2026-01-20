20 de janeiro de 2026
Jornal de Jundiaí
PROVISORIAMENTE

Atendimentos do Cras Nordeste e Norte seguem em outros endereços

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Estes endereços recebem o atendimento dos serviços até o dia 9 de fevereiro, até que os prédios tenham intercorrências resolvidas
Estes endereços recebem o atendimento dos serviços até o dia 9 de fevereiro, até que os prédios tenham intercorrências resolvidas

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads), informa que os atendimentos provisórios de duas unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) foram prorrogados até o dia 9 de fevereiro de 2026.

A medida é necessária porque as intercorrências registradas nos prédios ainda não foram totalmente restabelecidas. A prorrogação garante a continuidade dos serviços socioassistenciais, sem prejuízo à população atendida.

  • Atendimento do Cras Nordeste
    O atendimento do Cras Nordeste segue sendo realizado, de forma provisória, no Cras Leste.
    Endereço: rua Manoel de Almeida Curado, nº 137 – Jardim Tamoio
    Telefones: (11) 94087-4526 ou (11) 94035-9309
  • Atendimento do Cras Norte
    Já o atendimento do Cras Norte permanece temporariamente no Cras Central.
    Endereço: rua Senador Fonseca, nº 605 – Centro
    Telefones: (11) 94036-6175 ou (11) 94087-4564

A Prefeitura reforça que as equipes técnicas seguem mobilizadas para restabelecer as condições adequadas dos prédios e permitir o retorno dos atendimentos aos locais de origem o mais breve possível.

A Administração Municipal agradece a compreensão da população durante este período de adequação e orienta que, em caso de dúvidas, os munícipes entrem em contato pelos telefones informados.

