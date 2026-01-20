Nesta fase, estão disponíveis 72 vagas para Comércio, 13 para Serviços, 3 para Instituições e 10 vagas para Produtor Local, além de vagas específicas para food trucks, distribuídas entre o primeiro e o segundo fim de semana do evento, conforme as modalidades previstas em edital.

As inscrições para as vagas remanescentes da 8ª Feira do Empreendedor, Negócios e Serviços (Fens) seguem abertas até o dia 26 de janeiro e podem ser feitas neste link . O chamamento público foi divulgado pela Prefeitura de Jundiaí, no dia 9 de janeiro, por meio da Imprensa Oficial do Município, e tem como objetivo ampliar a participação de empreendedores em um dos maiores eventos de fomento ao comércio local da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ).

Para o prefeito Gustavo Martinelli, a Fens é uma oportunidade relevante para quem empreende em Jundiaí. “O evento foi pensado para fortalecer quem empreende em Jundiaí. É um espaço de visibilidade, conexão e geração de negócios, que permite ao empreendedor apresentar seu trabalho, ampliar sua rede de contatos e alcançar novos públicos”, afirmou.

A 8ª edição da Fens será realizada nos dias 6, 7, 8 e 13, 14 e 15 de março de 2026, no Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva). Além dos estandes de negócios, o evento contará com atrações musicais e artísticas, praça de alimentação, espaço kids e programação voltada para toda a família. A feira funcionará das 12h às 22h às sextas-feiras, das 10h às 22h aos sábados e das 10h às 20h aos domingos, reunindo centenas de expositores e milhares de visitantes.

Podem participar empreendedores com CNPJ ativo em Jundiaí, enquadrados como MEI, ME ou EPP. O edital completo, com critérios, regras de participação e detalhamento das vagas por modalidade, está disponível no site oficial do município, por meio do link publicado na Imprensa Oficial, no Portal Jundiaí Empreendedora (a partir da página 84).