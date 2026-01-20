Na área de concessão da CPFL Piratininga, as ocorrências envolvendo pipas na rede elétrica cresceram de forma significativa nos últimos anos. Em 2024, foram registradas mais de 2,2 mil ocorrências. Já em 2025, o número ultrapassou 2,6 mil registros, um aumento superior a 18% em apenas um ano.

Com a chegada das férias escolares, aumenta o número de crianças e adolescentes em brincadeiras ao ar livre, como empinar pipa. Diante desse cenário, a CPFL Piratininga reforça o alerta sobre os riscos da prática quando realizada próxima à rede elétrica, situação que pode provocar acidentes graves, interrupções no fornecimento de energia e até mortes.

Na região de Jundiaí, que conta com seis cidades como, Campo Limpo Paulista, Itupeva e Vinhedo, foram registradas 439 ocorrências envolvendo pipas na rede elétrica em 2025. O número reflete o impacto da prática na rede elétrica local e reforça a necessidade de atenção redobrada durante o período de férias escolares.

Segundo o gerente de Saúde e Segurança da CPFL Energia, Raphael Campos, o envolvimento dos responsáveis é decisivo neste período. “Durante as férias, as crianças passam mais tempo em atividades recreativas e nem sempre percebem os riscos. A orientação de pais e responsáveis é fundamental para garantir que a brincadeira aconteça em locais seguros, longe de postes e fios de energia”, afirma.

A distribuidora destaca que grande parte das ocorrências ocorre em áreas urbanas, quando a pipa entra em contato com a fiação ou quando alguém tenta resgatá-la da rede elétrica. Nessas situações, há risco imediato de choque elétrico, quedas e danos ao sistema de energia.

Cerol e linha chilena ampliam o risco