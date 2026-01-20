Com a chegada das férias escolares, aumenta o número de crianças e adolescentes em brincadeiras ao ar livre, como empinar pipa. Diante desse cenário, a CPFL Piratininga reforça o alerta sobre os riscos da prática quando realizada próxima à rede elétrica, situação que pode provocar acidentes graves, interrupções no fornecimento de energia e até mortes.
Na área de concessão da CPFL Piratininga, as ocorrências envolvendo pipas na rede elétrica cresceram de forma significativa nos últimos anos. Em 2024, foram registradas mais de 2,2 mil ocorrências. Já em 2025, o número ultrapassou 2,6 mil registros, um aumento superior a 18% em apenas um ano.
Região de Jundiaí
Na região de Jundiaí, que conta com seis cidades como, Campo Limpo Paulista, Itupeva e Vinhedo, foram registradas 439 ocorrências envolvendo pipas na rede elétrica em 2025. O número reflete o impacto da prática na rede elétrica local e reforça a necessidade de atenção redobrada durante o período de férias escolares.
Segundo o gerente de Saúde e Segurança da CPFL Energia, Raphael Campos, o envolvimento dos responsáveis é decisivo neste período. “Durante as férias, as crianças passam mais tempo em atividades recreativas e nem sempre percebem os riscos. A orientação de pais e responsáveis é fundamental para garantir que a brincadeira aconteça em locais seguros, longe de postes e fios de energia”, afirma.
A distribuidora destaca que grande parte das ocorrências ocorre em áreas urbanas, quando a pipa entra em contato com a fiação ou quando alguém tenta resgatá-la da rede elétrica. Nessas situações, há risco imediato de choque elétrico, quedas e danos ao sistema de energia.
Cerol e linha chilena ampliam o risco
O perigo aumenta com o uso de linhas cortantes, como cerol e linha chilena, que podem causar ferimentos graves em pedestres, ciclistas e motociclistas. No Estado de São Paulo, o uso desses materiais é proibido pela Lei Estadual nº 12.192/2006.
Orientações da CPFL para empinar pipa com segurança
A CPFL Piratininga orienta que a brincadeira aconteça apenas em locais abertos e afastados da rede elétrica, como parques e áreas descampadas. Empinar pipa em lajes, telhados, ruas ou próximo a postes representa risco iminente. Também não se deve, em hipótese alguma, tentar retirar pipas presas aos fios de energia. Em dias de chuva ou ventos fortes, a atividade deve ser evitada, já que a umidade aumenta a condução de eletricidade. Em caso de fios rompidos ou caídos no chão, a população deve manter distância e acionar a CPFL pelo telefone 0800 010 2570. Havendo vítimas, o Corpo de Bombeiros ou o SAMU deve ser chamado imediatamente.
Para orientações rápidas e gratuitas, a CPFL disponibiliza um serviço seguro no WhatsApp que oferece informações diretas sobre segurança com energia elétrica. Para acessar o Guardião no Zap basta adicionar o número (19) 3795-1705 nos contatos e iniciar uma conversa.
Saiba mais sobre o programa Guardião da Vida no www.guardiaodavida.com.br.