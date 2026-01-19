A 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí registrou a presença de 71.581 pessoas no Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva). A participação popular confirmou a força da maior e mais tradicional festa do gênero da América Latina.

Em 2026, o público do primeiro fim de semana superou o registrado no ano passado, quando 54 mil pessoas prestigiaram o evento no mesmo período. A programação segue nos próximos três finais de semana, com atrações gastronômicas, culturais e artísticas, além de experiências que valorizam a agricultura local, especialmente a uva Niagara Rosada, e impulsionam o turismo e a economia do município.

O prefeito Gustavo Martinelli comemorou o resultado do início da festa e reforçou o convite para a continuidade da programação. “A Festa da Uva começou com muita energia, alegria e participação popular. Esses números mostram a grandiosidade do evento e o orgulho que Jundiaí tem da sua história e das suas tradições. A festa movimenta o comércio, fortalece o turismo, valoriza nossos agricultores e ainda cumpre um importante papel social. A programação continua até fevereiro, e esperamos ainda mais famílias e visitantes nos próximos fins de semana”, afirmou.