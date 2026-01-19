A 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí registrou a presença de 71.581 pessoas no Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva). A participação popular confirmou a força da maior e mais tradicional festa do gênero da América Latina.
Em 2026, o público do primeiro fim de semana superou o registrado no ano passado, quando 54 mil pessoas prestigiaram o evento no mesmo período. A programação segue nos próximos três finais de semana, com atrações gastronômicas, culturais e artísticas, além de experiências que valorizam a agricultura local, especialmente a uva Niagara Rosada, e impulsionam o turismo e a economia do município.
O prefeito Gustavo Martinelli comemorou o resultado do início da festa e reforçou o convite para a continuidade da programação. “A Festa da Uva começou com muita energia, alegria e participação popular. Esses números mostram a grandiosidade do evento e o orgulho que Jundiaí tem da sua história e das suas tradições. A festa movimenta o comércio, fortalece o turismo, valoriza nossos agricultores e ainda cumpre um importante papel social. A programação continua até fevereiro, e esperamos ainda mais famílias e visitantes nos próximos fins de semana”, afirmou.
Para a secretária de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, Marcela Moro, os números refletem o cuidado e o envolvimento coletivo na organização do evento. “A Festa da Uva começou com uma resposta maravilhosa do público. Esses mais de 71 mil visitantes mostram que a festa é querida, esperada e reconhecida como um grande evento turístico, cultural e agrícola. Convidamos toda a população e os visitantes da região para prestigiar os próximos fins de semana e viver essa experiência que valoriza nossos produtores, nossos artistas e tudo o que Jundiaí tem de melhor”, destacou.
Além de celebrar a cultura e a agricultura, a Festa da Uva mantém seu caráter solidário. A entrada é gratuita, com doação voluntária de alimento não perecível, que será destinada ao Fundo Social de Solidariedade, contribuindo para o atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade e fortalecendo as ações sociais no município.
A 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí segue nos próximos finais de semana, nos dias 23, 24 e 25 de janeiro; 30 e 31 de janeiro; e 1º, 6, 7 e 8 de fevereiro de 2026, no Parque da Uva.
Horários de funcionamento
Sextas-feiras: das 18h às 22h
Sábados: das 10h às 22h
Domingos: das 10h às 21h