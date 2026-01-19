19 de janeiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
PARTICIPAÇÃO POPULAR

Início da Festa da Uva atrai mais de 71 mil visitantes

Por Divulgação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Mais de 71 mil pessoas passaram pelo Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva) no primeiro final de semana de festa
Mais de 71 mil pessoas passaram pelo Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva) no primeiro final de semana de festa

A 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí registrou a presença de 71.581 pessoas no Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva). A participação popular confirmou a força da maior e mais tradicional festa do gênero da América Latina.

Em 2026, o público do primeiro fim de semana superou o registrado no ano passado, quando 54 mil pessoas prestigiaram o evento no mesmo período. A programação segue nos próximos três finais de semana, com atrações gastronômicas, culturais e artísticas, além de experiências que valorizam a agricultura local, especialmente a uva Niagara Rosada, e impulsionam o turismo e a economia do município.

O prefeito Gustavo Martinelli comemorou o resultado do início da festa e reforçou o convite para a continuidade da programação. “A Festa da Uva começou com muita energia, alegria e participação popular. Esses números mostram a grandiosidade do evento e o orgulho que Jundiaí tem da sua história e das suas tradições. A festa movimenta o comércio, fortalece o turismo, valoriza nossos agricultores e ainda cumpre um importante papel social. A programação continua até fevereiro, e esperamos ainda mais famílias e visitantes nos próximos fins de semana”, afirmou.

LEIA MAIS:

Para a secretária de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, Marcela Moro, os números refletem o cuidado e o envolvimento coletivo na organização do evento. “A Festa da Uva começou com uma resposta maravilhosa do público. Esses mais de 71 mil visitantes mostram que a festa é querida, esperada e reconhecida como um grande evento turístico, cultural e agrícola. Convidamos toda a população e os visitantes da região para prestigiar os próximos fins de semana e viver essa experiência que valoriza nossos produtores, nossos artistas e tudo o que Jundiaí tem de melhor”, destacou.

Além de celebrar a cultura e a agricultura, a Festa da Uva mantém seu caráter solidário. A entrada é gratuita, com doação voluntária de alimento não perecível, que será destinada ao Fundo Social de Solidariedade, contribuindo para o atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade e fortalecendo as ações sociais no município.

A 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí segue nos próximos finais de semana, nos dias 23, 24 e 25 de janeiro; 30 e 31 de janeiro; e 1º, 6, 7 e 8 de fevereiro de 2026, no Parque da Uva.

Horários de funcionamento

Sextas-feiras: das 18h às 22h
Sábados: das 10h às 22h
Domingos: das 10h às 21h

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários