O primeiro final de semana da 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí foi marcado por tradição, cultura e muita alegria no Parque Comendador Antônio Carbonari. Pessoas de diferentes cidades prestigiaram a programação, que celebra a identidade jundiaiense e valoriza as raízes agrícolas do Município. Entre os visitantes estavam as irmãs Dionísia, Rosires e Nelly, que participaram pela primeira vez da Festa da Uva.
Elas vieram de São Paulo e já planejam retornar nos próximos finais de semana. “É a primeira vez que a gente vem e eu estou adorando. Está tudo muito bom. Já comemos, já passeamos e com certeza pretendemos voltar”, afirmou Dionísia.
Já a aposentada Dirce Trainorte veio em excursão da cidade de Socorro e elogiou a experiência vivida na Terra da Uva. “Eu adorei tudo. As músicas, as comidas, o povo, a recepção e a alegria dessa gente. Passei um dia maravilhoso”, destacou.
O prefeito Gustavo Martinelli e a presidente do Fundo Social de Solidariedade (Funss), Ellen Camila Martinelli, também estiveram presentes no primeiro final de semana da Festa. O prefeito visitou os espaços, conversou com visitantes e destacou a participação dos agricultores, feirantes, expositores e entidades, além da presença inédita do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, que montou um stand na Festa.
“Aqui as pessoas encontram acolhimento e calor humano. Jundiaí cresceu e se desenvolveu, mas mantém essa característica do interior. Os agricultores, a gastronomia, as festas das comunidades, tudo isso mantém as características de uma festa entre familiares. Temos vários espaços e oportunidades de ações sociais também, como o espaço do DEBEA, com a feira de adoção de animais, a Sala de Descompressão para acolher famílias atípicas, o Jundiaí Feito à Mão, nossos artesãos, o Galpão Criativo e, pela primeira vez temos um espaço do Hospital São Vicente de Paulo. A Festa traduz o nosso slogan que é ‘Paixão a cada safra’, a paixão de Jundiaí”, afirmou o prefeito.
A supervisora de projetos sociais do Hospital São Vicente de Paulo, Viviane Rasera, ressaltou o impacto positivo da participação. “Este é o primeiro ano que participamos da Festa da Uva. Como o hospital é filantrópico, essa arrecadação de recursos por meio das vendas é extremamente importante para a continuidade dos nossos atendimentos”, finalizou.
Serviço
A Festa acontece ainda nos próximos três finais de semana, no Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva).
Sextas-feiras: 18h às 22h
Sábados: 10h às 22h
Domingos: 10h às 21h