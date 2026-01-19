O primeiro final de semana da 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí foi marcado por tradição, cultura e muita alegria no Parque Comendador Antônio Carbonari. Pessoas de diferentes cidades prestigiaram a programação, que celebra a identidade jundiaiense e valoriza as raízes agrícolas do Município. Entre os visitantes estavam as irmãs Dionísia, Rosires e Nelly, que participaram pela primeira vez da Festa da Uva.

Elas vieram de São Paulo e já planejam retornar nos próximos finais de semana. “É a primeira vez que a gente vem e eu estou adorando. Está tudo muito bom. Já comemos, já passeamos e com certeza pretendemos voltar”, afirmou Dionísia.