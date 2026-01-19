O Sincomercio Jundiaí realizará no dia 10 de fevereiro, às 19h, a palestra “Reforma Tributária — Afinal, o que Realmente Vai Mudar?”. O encontro será conduzido por Sarina Manata, assessora da FecomercioSP, que irá abordar, de forma prática e acessível, os principais pontos da reforma e seus impactos diretos sobre os negócios. A proposta é levar informação confiável, orientações claras e dicas aplicáveis, auxiliando os participantes na tomada de decisões estratégicas.
Além do conteúdo apresentado durante a palestra, os participantes receberão, gratuitamente, uma série de materiais complementares após o evento, ampliando o entendimento sobre o tema.
A iniciativa reforça o compromisso da CDL Jundiaí e Sincomercio Jundiaí e Região em apoiar e orientar os empresários diante das mudanças que impactam diretamente o ambiente de negócios.
As vagas são limitadas à capacidade do espaço. A inscrição é gratuita e deve ser realizada pelo Sympla.