19 de janeiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
CAPACITAÇÃO

Reforma tributária será tema de palestra da CDL e do Sincomercio

Por Divulgação | CDL Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Freepik
A proposta é levar informação confiável, orientações claras e dicas aplicáveis, auxiliando os participantes na tomada de decisões estratégicas
A proposta é levar informação confiável, orientações claras e dicas aplicáveis, auxiliando os participantes na tomada de decisões estratégicas

O Sincomercio Jundiaí realizará no dia 10 de fevereiro, às 19h, a palestra “Reforma Tributária — Afinal, o que Realmente Vai Mudar?”. O encontro será conduzido por Sarina Manata, assessora da FecomercioSP, que irá abordar, de forma prática e acessível, os principais pontos da reforma e seus impactos diretos sobre os negócios. A proposta é levar informação confiável, orientações claras e dicas aplicáveis, auxiliando os participantes na tomada de decisões estratégicas.

Além do conteúdo apresentado durante a palestra, os participantes receberão, gratuitamente, uma série de materiais complementares após o evento, ampliando o entendimento sobre o tema.

A iniciativa reforça o compromisso da CDL Jundiaí e Sincomercio Jundiaí e Região em apoiar e orientar os empresários diante das mudanças que impactam diretamente o ambiente de negócios.

LEIA MAIS:

As vagas são limitadas à capacidade do espaço. A inscrição é gratuita e deve ser realizada pelo Sympla.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários