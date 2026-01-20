O acordo comercial firmado entre o Mercosul e a União Europeia (UE) pode impulsionar o crescimento econômico de Jundiaí em até 3% nos próximos anos, percentual acima da média nacional estimada em cerca de 2%. A avaliação é do diretor-titular do Ciesp Jundiaí, Alexandro Zavarizi, que aponta o perfil industrial da região como fator determinante para um impacto mais significativo no médio prazo.
Para ele, regiões mais industrializadas tendem a se beneficiar de forma mais intensa. “No caso de Jundiaí, estimamos um impacto de até 3% no PIB local justamente por conta do parque industrial robusto. Já na economia nacional, o mercado estima que o impacto deve girar em torno de 2%, embora seja difícil precisar por ora”, explica.
Segundo dados do Ciesp, a regional de Jundiaí já mantém relações comerciais com a Europa, especialmente com países como Alemanha, por exemplo. Além de exportações relevantes para outros países da América do Sul, Estados Unidos e China. O município se destaca em setores como máquinas, instrumentos mecânicos, materiais elétricos, plásticos, autopeças, entre outros, que tendem a se beneficiar com o acordo. “As empresas buscam mercados onde há oportunidade e condições atrativas. Sem dúvida, o acordo favorece esse movimento. É um ambiente que qualquer empresário gostaria de ter”, afirma.
Alexandro Zavarizi acredita que a previsibilidade positiva desse acordo gerará impactos positivos na economia regional e nacional
Acordo assinado
Assinado no sábado (17), em Assunção, no Paraguai, após mais de 25 anos de negociações, o tratado cria a maior área de livre comércio do mundo, integrando dois blocos que, juntos, somam aproximadamente US$ 22,5 trilhões em Produto Interno Bruto (PIB). O acordo prevê redução de tarifas, ampliação do acesso a mercados e estímulo a investimentos, mas ainda precisa ser aprovado pelos parlamentos nacionais e pelo Parlamento Europeu para entrar em vigor.
Na avaliação do Ciesp Jundiaí, os setores de indústria e serviços devem ser os primeiros a sentir os reflexos positivos do acordo. Esse movimento deve elevar a demanda por mão de obra qualificada. “A tendência é que as indústrias busquem agregar mais valor aos seus produtos. Isso gera inovação, tecnologia e aumenta a competitividade. Vamos precisar reter talentos no Brasil. Hoje, temos um déficit de profissionais qualificados, muitos acabam sendo absorvidos por outros países”, alerta.
Apesar disso, segundo o diretor, o impacto não será imediato, mas o cenário gerado pelo acordo é altamente positivo em um período entre três e 10 anos. “O principal ganho é a previsibilidade positiva. Um acordo dessa magnitude cria um ambiente favorável para investimentos”, afirma.
Presença europeia
O diretor do Ciesp destaca ainda a forte presença europeia no Brasil como um dos fatores que potencializam os efeitos do acordo. “A grande maioria das multinacionais instaladas no país é europeia. São cerca de 14 países que estão na União Europeia com empresas multinacionais atuando no Brasil, com investimentos que se aproximam de US$ 300 bilhões”, ressalta.
Outro ponto considerado estratégico é a possibilidade de equilíbrio na balança comercial, sobretudo no Estado de São Paulo. Atualmente, o Estado importa cerca de US$ 56 bilhões e exporta US$ 25 bilhões. “Com o avanço das cooperações e a redução de barreiras, existe a expectativa de um maior equilíbrio na balança comercial do Estado”, completa.