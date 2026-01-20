O acordo comercial firmado entre o Mercosul e a União Europeia (UE) pode impulsionar o crescimento econômico de Jundiaí em até 3% nos próximos anos, percentual acima da média nacional estimada em cerca de 2%. A avaliação é do diretor-titular do Ciesp Jundiaí, Alexandro Zavarizi, que aponta o perfil industrial da região como fator determinante para um impacto mais significativo no médio prazo.

Para ele, regiões mais industrializadas tendem a se beneficiar de forma mais intensa. “No caso de Jundiaí, estimamos um impacto de até 3% no PIB local justamente por conta do parque industrial robusto. Já na economia nacional, o mercado estima que o impacto deve girar em torno de 2%, embora seja difícil precisar por ora”, explica.

Segundo dados do Ciesp, a regional de Jundiaí já mantém relações comerciais com a Europa, especialmente com países como Alemanha, por exemplo. Além de exportações relevantes para outros países da América do Sul, Estados Unidos e China. O município se destaca em setores como máquinas, instrumentos mecânicos, materiais elétricos, plásticos, autopeças, entre outros, que tendem a se beneficiar com o acordo. “As empresas buscam mercados onde há oportunidade e condições atrativas. Sem dúvida, o acordo favorece esse movimento. É um ambiente que qualquer empresário gostaria de ter”, afirma.