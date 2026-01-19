19 de janeiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
ECONOMIA EM ALTA

Lojistas do Eloy Chaves participam de festival de ofertas

Por Divulgação | CDL Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Samuel Silva/JJ
Oferta de descontos e oportunidades aos consumidores no comércio do Eloy Chaves
Oferta de descontos e oportunidades aos consumidores no comércio do Eloy Chaves

Lojistas do Eloy Chaves se uniram e promoverão nos dias 5, 6 e 7 de fevereiro o Festival de Ofertas do bairro. O evento será realizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Jundiaí, em parceria com o Sincomercio Jundiaí. A iniciativa busca fortalecer e impulsionar o comércio e a economia local.

Os consumidores poderão aproveitar promoções e condições diferenciadas, além de oportunidades exclusivas nas lojas participantes. Para a CDL Jundiaí, ações como essa são fundamentais para apoiar os empresários, fomentar as vendas e manter o comércio aquecido, especialmente em períodos estratégicos do calendário varejista.

LEIA MAIS:

O evento acontece ao longo de todo o fim de semana no bairro Eloy Chaves, convidando a população a prestigiar, economizar e fortalecer o comércio da cidade.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários