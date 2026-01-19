Lojistas do Eloy Chaves se uniram e promoverão nos dias 5, 6 e 7 de fevereiro o Festival de Ofertas do bairro. O evento será realizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Jundiaí, em parceria com o Sincomercio Jundiaí. A iniciativa busca fortalecer e impulsionar o comércio e a economia local.

Os consumidores poderão aproveitar promoções e condições diferenciadas, além de oportunidades exclusivas nas lojas participantes. Para a CDL Jundiaí, ações como essa são fundamentais para apoiar os empresários, fomentar as vendas e manter o comércio aquecido, especialmente em períodos estratégicos do calendário varejista.

