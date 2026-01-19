A Prefeitura de Jundiaí deu início às obras de pavimentação da rua Jair Peres, na Vila Nova Jundiainópolis. A via, que possui aproximadamente 2 km de extensão, será totalmente revitalizada, com a aplicação de cerca de 5,9 km² de asfalto.

O prefeito Gustavo Martinelli destacou que a pavimentação da Jair Peres integra um conjunto de melhorias planejadas para este ano. “Essa é uma das vias que serão contempladas dentro do nosso cronograma de pavimentação. Em 2026, outras ruas da cidade também receberão melhorias. É uma gestão que ouve a população, entende as reais necessidades dos bairros e transforma essas demandas em ações concretas, melhorando a qualidade de vida das pessoas”, afirmou.

