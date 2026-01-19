A Prefeitura de Jundiaí deu início às obras de pavimentação da rua Jair Peres, na Vila Nova Jundiainópolis. A via, que possui aproximadamente 2 km de extensão, será totalmente revitalizada, com a aplicação de cerca de 5,9 km² de asfalto.
O prefeito Gustavo Martinelli destacou que a pavimentação da Jair Peres integra um conjunto de melhorias planejadas para este ano. “Essa é uma das vias que serão contempladas dentro do nosso cronograma de pavimentação. Em 2026, outras ruas da cidade também receberão melhorias. É uma gestão que ouve a população, entende as reais necessidades dos bairros e transforma essas demandas em ações concretas, melhorando a qualidade de vida das pessoas”, afirmou.
Os trabalhos estão sendo executados pela Diretoria de Infraestrutura Urbana, da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp). O serviço inclui etapas como fresagem do pavimento antigo, aplicação de pintura de ligação, colocação da massa asfáltica e finalização com a capa asfáltica.
De acordo com o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Jeferson Coimbra, a obra faz parte do planejamento contínuo da prefeitura para melhorar a mobilidade urbana. “A Jair Peres é uma via extensa, com fluxo intenso de veículos. Com essa pavimentação, vamos proporcionar melhores condições de tráfego, mais segurança e conforto para quem utiliza a via e para os moradores da região”, destacou.
Moradora do bairro há 25 anos, a aposentada Cláudia Turati comemorou o início das obras e ressaltou a importância da melhoria. “É essencial. Sempre aparecem buracos e desníveis. Essa melhoria vai fazer muita diferença, principalmente em trechos mais críticos, como a curva, onde a visibilidade é reduzida. É uma obra muito necessária”, afirmou.