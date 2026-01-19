Na região de atuação do Sebrae Jundiaí, composta por 18 municípios, foi registrada abertura de pouco mais de 2 mil Microempreendedores Individuais (MEIs), Microempresas (MEs) e Empresas de Pequeno Porte (EPPs) do ramo da beleza no ano de 2025, de acordo com dados do Data Sebrae. O Estado de São Paulo contabilizou 67.944 novos negócios no mesmo período.

Na região, que compreende os municípios de Bragança Paulista, Cabreúva, Caieiras, Cajamar, Campo Limpo Paulista, Francisco Morato, Franco da Rocha, Itatiba, Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Louveira, Morungaba, Pedra Bela, Pinhalzinho, Tuiuti, Vargem e Várzea Paulista, os destaques foram Jundiaí, Francisco Morato e Bragança Paulista, que registraram 689, 324 e 230 novos negócios, respectivamente.

Dia 19 de janeiro é comemorado o Dia Nacional dos Profissionais de Beleza, um setor que está entre os que mais registram abertura de novas empresas. São Paulo representa quase 30% do total de novas empresas abertas no país. No ano passado, foram 235.681 novos negócios, entre cabeleireiros, barbeiros, manicures, pedicures e profissionais da área de estética.