Na região de atuação do Sebrae Jundiaí, composta por 18 municípios, foi registrada abertura de pouco mais de 2 mil Microempreendedores Individuais (MEIs), Microempresas (MEs) e Empresas de Pequeno Porte (EPPs) do ramo da beleza no ano de 2025, de acordo com dados do Data Sebrae. O Estado de São Paulo contabilizou 67.944 novos negócios no mesmo período.
Na região, que compreende os municípios de Bragança Paulista, Cabreúva, Caieiras, Cajamar, Campo Limpo Paulista, Francisco Morato, Franco da Rocha, Itatiba, Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Louveira, Morungaba, Pedra Bela, Pinhalzinho, Tuiuti, Vargem e Várzea Paulista, os destaques foram Jundiaí, Francisco Morato e Bragança Paulista, que registraram 689, 324 e 230 novos negócios, respectivamente.
Dia 19 de janeiro é comemorado o Dia Nacional dos Profissionais de Beleza, um setor que está entre os que mais registram abertura de novas empresas. São Paulo representa quase 30% do total de novas empresas abertas no país. No ano passado, foram 235.681 novos negócios, entre cabeleireiros, barbeiros, manicures, pedicures e profissionais da área de estética.
“A área de beleza, tradicionalmente, atrai muitos interessados em empreender. É um setor que movimenta milhões, mas por outro lado existe muita concorrência. Por isso, é importante se manter atualizado em relação ao lado técnico e não descuidar da gestão do negócio”, afirma Maisa Blumenfeld, gestora estadual de beleza do Sebrae-SP.
Uma pesquisa do Sebrae-SP mostrou ainda que o que impulsiona os empreendedores do setor de beleza e estética a montarem o próprio negócio é a paixão pelo que fazem, a vocação e o desejo de autonomia.
De acordo com o estudo, 26% começaram a empreender pelo desejo de transformar uma ideia ou paixão em algo tangível, enquanto outros 22% apontaram a oportunidade de negócio e 20% atribuíram a iniciativa à busca por autonomia. Apenas 18% alegaram que a motivação principal foi a necessidade de obter renda.
Em média, o profissional do segmento investiu R$ 4.905,68 para montar o negócio. Antes de empreender, 54% tinham emprego com registro em carteira de trabalho. Além da prestação de serviços, uma parcela grande desses estabelecimentos vende produtos (76%) e, entre estes, 78% calculam que 26% do faturamento vem desse comércio.