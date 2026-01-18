A música marcou um encontro de gerações no Espaço Discoteca neste primeiro final de semana da 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí, reunindo famílias inteiras e proporcionando momentos de alegria e descontração. O espaço conquistou o público ao oferecer um ambiente animado, que mescla sucessos de várias épocas e estilos musicais.
Embalados pelo som do DJ Adlei Peres, os visitantes puderam relembrar e curtir grandes sucessos dos anos 1980, além de outros ritmos como funk, dance music, house e muitos flashbacks, transformando o local em uma verdadeira pista de dança.
“É muito importante tocar para todas as gerações. Essa é a primeira vez que a Festa da Uva recebe esse espaço, e ver crianças participando da discoteca, dançando e conhecendo diferentes estilos musicais é muito significativo”, destacou o DJ.
Ao som de clássicos como Quer Dançar (O Bonde do Tigrão), Voyage Voyage (Desireless), hits de New Order entre outros artistas, a turista Luciana Gomes não ficou parada e levou o marido e a filha para a pista de dança. “É tudo maravilhoso. Amo dançar e este espaço me traz recordações dos anos 1980 e 1990”, comentou.
Quem também aproveitou a animação foi o ator Rafael Viana, que ressaltou a importância da valorização cultural entre diferentes gerações. “É a primeira vez que venho à Festa da Uva. É muito bom divulgar a arte, a cultura e a música para todos. Está tudo muito lindo e animado”, concluiu.
Serviço
A edição de 2026 acontece ainda pelos próximos três fins de semana no Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva): 23, 24 e 25; 30 e 31 de janeiro; e 1º, 6, 7 e 8 de fevereiro. A programação conta com entrada gratuita. Às sextas-feiras, a festa ocorre das 18h às 22h; aos sábados, das 10h às 22h; e aos domingos, das 10h às 21h.