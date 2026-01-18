A música marcou um encontro de gerações no Espaço Discoteca neste primeiro final de semana da 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí, reunindo famílias inteiras e proporcionando momentos de alegria e descontração. O espaço conquistou o público ao oferecer um ambiente animado, que mescla sucessos de várias épocas e estilos musicais.

Embalados pelo som do DJ Adlei Peres, os visitantes puderam relembrar e curtir grandes sucessos dos anos 1980, além de outros ritmos como funk, dance music, house e muitos flashbacks, transformando o local em uma verdadeira pista de dança.

