A 41ª Festa da Uva e a 12ª Expo Vinhos reforçam, em 2026, o protagonismo de Jundiaí na gastronomia de qualidade, com lançamentos que valorizam a produção local e a uva Niagara, joia jundiaiense que inspira sabores criativos e cheios de identidade. O público encontra opções para todos os gostos, do vinho à cerveja artesanal, do pão ao chocolate, da massa à pizza, sempre com excelência e inovação.
Vinho de inverno
O grande lançamento desta edição é o Sauvignon Blanc da vinícola Beraldo di Cáli, produzido integralmente com uvas cultivadas em Jundiaí e colhidas no inverno de 2025. A fermentação ocorreu em barricas de acácia, com estágio de três meses, resultando em uma produção limitada de 534 garrafas. A iniciativa integra o movimento dos vinhos de inverno paulistas, que inverte a poda para colher fora do período de chuvas, garantindo maior concentração de açúcar, equilíbrio aromático e qualidade reconhecida nacionalmente.
Pão de Uva Niagara
Entre os sucessos já tradicionais, o pão de uva da Adega Mazieiro completa 12 anos como um dos queridinhos do público. A novidade de 2026 fica por conta do pão de vinho com nozes, uma harmonização salgada que surpreende pelo equilíbrio e tem conquistado os visitantes.
Cerveja artesanal com alma jundiaiense
A Grape Ale produzida com uva Niágara é outro destaque. Leve, refrescante e aromática, a cerveja foi desenvolvida especialmente para a Festa da Uva e já faz sucesso entre quem busca novas experiências gastronômicas, especialmente nos dias mais quentes.
Chocolate artesanal com identidade local
O Sítio Fragale apresenta um chocolate totalmente artesanal, resultado de um processo que vai do plantio do cacau à produção final, incorporando uvas Niágara sem semente. O projeto contou com apoio técnico e incentivo de programas municipais, reforçando a importância das políticas públicas de fortalecimento ao produtor rural. A proposta une tradição familiar, inovação e identidade jundiaiense em um produto único.
Massas, pizzas e a força da comunidade
A gastronomia da festa também traz o macarrão de vinho, criado em parceria com produtores do bairro Traviú, cuja renda é revertida em melhorias para a comunidade local. A massa, delicada e aromática, é servida com molho leve para valorizar o sabor do vinho. Outra novidade é a pizza napolitana de fermentação natural, preparada com farinha e tomate italianos, além de pratos como o famoso macarrão preparado no queijo parmesão italiano, gnocchi e massas artesanais, uma estreia que amplia ainda mais a diversidade gastronômica do evento.
Para a secretária de Secretaria de Agronegócios, Abastecimento e Turismo, Marcela Moro, a gastronomia da Festa da Uva traduz o potencial de Jundiaí: “A Festa da Uva é a vitrine da nossa produção rural e da criatividade dos nossos produtores. Cada lançamento mostra como tradição, inovação e identidade caminham juntas, gerando renda, fortalecendo o turismo e levando ao público produtos de altíssima qualidade, com a uva Niágara como símbolo do nosso território.”
Serviço
A edição de 2026 acontece ao longo de quatro finais de semana no Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva), nos dias 17 e 18; 23, 24 e 25; 30 e 31 de janeiro; e 1º, 6, 7 e 8 de fevereiro.
• Sextas-feiras: 18h às 22h
• Sábados: 10h às 22h
• Domingos: 10h às 21h
A entrada é gratuita, com ingresso solidário mediante doação voluntária de alimentos não perecíveis, destinados ao Fundo Social de Solidariedade. As doações podem ser feitas em qualquer uma das entradas do Parque da Uva, com itens dentro do prazo de validade e próprios para consumo.
O macarrão prepardo com queijo parmesão é um dos destaques da festa