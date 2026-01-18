A 41ª Festa da Uva e a 12ª Expo Vinhos reforçam, em 2026, o protagonismo de Jundiaí na gastronomia de qualidade, com lançamentos que valorizam a produção local e a uva Niagara, joia jundiaiense que inspira sabores criativos e cheios de identidade. O público encontra opções para todos os gostos, do vinho à cerveja artesanal, do pão ao chocolate, da massa à pizza, sempre com excelência e inovação.

Vinho de inverno

O grande lançamento desta edição é o Sauvignon Blanc da vinícola Beraldo di Cáli, produzido integralmente com uvas cultivadas em Jundiaí e colhidas no inverno de 2025. A fermentação ocorreu em barricas de acácia, com estágio de três meses, resultando em uma produção limitada de 534 garrafas. A iniciativa integra o movimento dos vinhos de inverno paulistas, que inverte a poda para colher fora do período de chuvas, garantindo maior concentração de açúcar, equilíbrio aromático e qualidade reconhecida nacionalmente.