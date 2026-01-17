A vacina contra a dengue do Instituto Butantan, do Governo de São Paulo, é tetravalente e foi desenvolvida para proteger contra os quatro sorotipos conhecidos do vírus. A Butantan-DV é a primeira do mundo em dose única e começa a ser aplicada neste domingo (18), em Botucatu, interior do estado. A cidade é uma das três escolhidas pelo Ministério da Saúde para um estudo de impacto da imunização.

Composto pelos quatro sorotipos do vírus da dengue, o imunizante se mostrou seguro e eficaz tanto em pessoas com infecção prévia como naquelas que nunca tiveram contato com o patógeno. A maioria das reações foi leve a moderada, sendo as principais dor e vermelhidão no local da injeção, dor de cabeça e fadiga. Eventos adversos sérios relacionados à vacina foram raros e todas as pessoas se recuperaram.

A aprovação da vacina foi sustentada pelos resultados de cinco anos de acompanhamento dos voluntários do ensaio clínico de fase 3 encaminhados à Anvisa. No público de 12 a 59 anos, o imunizante mostrou 74,7% de eficácia geral, 91,6% de eficácia contra dengue grave e com sinais de alarme e 100% de eficácia contra hospitalizações por dengue. O estudo, conduzido entre 2016 e 2024, avaliou a Butantan-DV em mais de 16 mil voluntários residentes de 14 estados brasileiros. Resultados anteriores do acompanhamento de dois e 3,7 anos foram publicados no The New England Journal of Medicine e na The Lancet Infectious Diseases, respectivamente.

Vacina em pó