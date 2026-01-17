A iniciativa vem da escuta do Clube de Mães Atípicas, projeto desenvolvido pelo Fundo Social de Solidariedade, que oferece acolhimento, apoio emocional e social, autocuidado e terapias para as famílias atípicas, e reforça o empenho em tornar uma Jundiaí ainda mais inclusiva.

A 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos 2026 conta com uma sala multissensorial destinada às famílias e neurodivergentes. É a primeira vez que este tradicional evento disponibiliza um espaço preparado para atender este público. A sala multissensorial está localizada ao lado da entrada principal do Parque da Uva.

“A Festa da Uva é para todos, inclusive para nossas famílias atípicas, mas, entendemos que um evento desta magnitude tem muitos estímulos sensoriais para este público, por isso, contar com um espaço totalmente preparado para ajudar essas famílias a se sentirem incluídas e confortáveis, é uma forma de proporcionar que todos aproveitem a festa o tempo que quiser”, afirma a presidente do Fundo Social, Ellen Camila Martinelli.

A sala multissensorial é um espaço onde as famílias e neurodivergentes que estejam com uma sobrecarga sensorial de iluminação ou barulho, por exemplo, tenham um local exclusivo e de conforto. Nela, vão conter equipamentos como tapete tátil, pufes e painéis sensoriais, que ajudarão na autorregulação, proporcionando às famílias atípicas a segurança que precisam.

Marcela Moro, secretária de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, destaca que a inclusão é um compromisso permanente da Festa da Uva. “A Festa da Uva é um patrimônio afetivo da nossa cidade e precisa, cada vez mais, ser pensada para todos. Ao implantarmos a sala multissensorial, damos um passo importante para acolher famílias e pessoas neurodivergentes, garantindo conforto, respeito e a possibilidade de vivenciar a festa no seu próprio tempo. Essa iniciativa reforça o cuidado de Jundiaí em promover eventos acessíveis, humanos e que realmente façam com que todos se sintam pertencentes.”

