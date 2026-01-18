O turismo tem se consolidado, a cada ano, como um dos principais motores da economia de Jundiaí. Dados da Secretaria Municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (SMAAT) mostram que o setor movimenta anualmente cerca de U$ 223,8 milhões, além de gerar uma arrecadação aproximada de R$ 14,3 milhões em Imposto sobre Serviços (ISS). Em 2024, ano do último levantamento realizado pela secretaria, Jundiaí havia atingido a marca de 1,5 milhão de turistas, entre visitantes de lazer e de negócios.
Grande parte desse desempenho está diretamente ligada ao fortalecimento do turismo rural, segmento em que Jundiaí se destaca no cenário estadual e nacional. A cidade conta atualmente com 85 empreendimentos ligados ao turismo rural, o maior número entre os municípios paulistas. São cerca de 20 vinícolas, 30 restaurantes rurais, além de propriedades do tipo colhe e pague, restaurantes italianos tradicionais, entre outros.
Para a secretária de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, Marcela Moro, o município alcançou um patamar de referência no setor. “Hoje, Jundiaí se consolidou como uma das principais referências em turismo rural no Estado de São Paulo e no Brasil. Esse número expressivo de empreendimentos demonstra a força e a organização do setor”, afirma.
Esse movimento impulsionou também a criação das 10 rotas turísticas da cidade, que reúnem experiências variadas. “O turista que visita Jundiaí encontra propriedades rurais, gastronomia típica, produção artesanal, vinícolas, natureza, lazer em família e contato direto com a cultura local. São opções para todos os perfis, desde quem busca descanso até quem procura vivências autênticas no campo”, explica a secretária.
João Aguinaldo diz que o número de visitantes em seu estabelecimento cresce 40% ao ano
Entre os empreendimentos que se beneficiam desse crescimento está a vinícola de João Aguinaldo Leme da Silva, localizada no bairro do Castanho. A história do local começou em 1968, com o cultivo da uva Niagara, e hoje inclui também variedades como Sauvignon Blanc, Bordô e Syrah. Segundo o produtor, o turismo rural tem papel fundamental na sustentabilidade do negócio.
“O fomento ao turismo é essencial pela questão econômica. Temos observado um aumento de cerca de 40% ao ano, impulsionado principalmente pelos visitantes de cidades do entorno”, destaca. Além da venda dos vinhos, a vinícola oferece passeios com visitação guiada pelas parreiras, degustação e explicações sobre as uvas e o processo de produção. “Queremos que o visitante experimente e compre o vinho, faça um passeio com a família, veja as uvas e também tenha conhecimento”, afirma. Ele ressalta ainda que a busca constante por novidades é uma forma de fidelizar o público.
Tour do Vinho faz parte do turismo rural na vínicola do Castanho
No bairro do Caxambu, a proprietária Solange Paolini Sgarioni comanda uma adega e restaurante rural quase centenários, que apostam na visitação e na experiência do visitante como diferenciais. Além do restaurante e da adega, o espaço passa por reformas e expansão para, a partir do próximo ano, iniciar também a visitação na vinícola e nas parreiras.
“Um ponto muito positivo é a natureza. As pessoas que vêm aqui buscam a desconexão da vida cotidiana. Temos um ambiente acolhedor para famílias e pets, onde o visitante pode passar o dia inteiro, sem pressa de ir embora, para realmente aproveitar”, relata. Segundo ela, o movimento cresce cerca de 10% ao ano, com um público já bastante consolidado.
Solange Paolini Sgarioni diz que a desconexão do cotidiano é fundamental para o turismo rural
Para Marcela Moro, o turismo vai além do lazer e se apresenta como estratégia de desenvolvimento sustentável para Jundiaí. “Além de valorizar o produtor rural e a identidade da cidade, o turismo gera emprego, renda e movimenta a economia local. É um setor que conecta o agronegócio, o comércio e os serviços, fortalecendo Jundiaí como um destino acolhedor e sustentável”, conclui a secretária.