O turismo tem se consolidado, a cada ano, como um dos principais motores da economia de Jundiaí. Dados da Secretaria Municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (SMAAT) mostram que o setor movimenta anualmente cerca de U$ 223,8 milhões, além de gerar uma arrecadação aproximada de R$ 14,3 milhões em Imposto sobre Serviços (ISS). Em 2024, ano do último levantamento realizado pela secretaria, Jundiaí havia atingido a marca de 1,5 milhão de turistas, entre visitantes de lazer e de negócios.

Grande parte desse desempenho está diretamente ligada ao fortalecimento do turismo rural, segmento em que Jundiaí se destaca no cenário estadual e nacional. A cidade conta atualmente com 85 empreendimentos ligados ao turismo rural, o maior número entre os municípios paulistas. São cerca de 20 vinícolas, 30 restaurantes rurais, além de propriedades do tipo colhe e pague, restaurantes italianos tradicionais, entre outros.

Para a secretária de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, Marcela Moro, o município alcançou um patamar de referência no setor. “Hoje, Jundiaí se consolidou como uma das principais referências em turismo rural no Estado de São Paulo e no Brasil. Esse número expressivo de empreendimentos demonstra a força e a organização do setor”, afirma.