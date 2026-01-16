Os passageiros que utilizam as linhas da CPTM devem ficar atentos às mudanças operacionais que serão realizadas sábado (17) e domingo (18) para a execução de obras de manutenção, melhorias e modernização ao longo da via férrea.

No sábado (17), na Linha 10-Turquesa, das 23h até o final da operação, o embarque e o desembarque na Estação Mauá, sentido Palmeiras-Barra Funda, serão feitos pela plataforma 1, e sentido Rio Grande da Serra, pela plataforma 4. Já nas estações Guapituba e Ribeirão Pires, os passageiros devem embarcar e desembarcar pela plataforma 2. Nos dois trechos haverá manutenção preventiva na máquina de chave.

Na Linha 11-Coral, das 21h até o final da operação, os passageiros devem utilizar a plataforma 2 da Estação Calmon Viana para embarque e desembarque em ambos os sentidos. A partir das 23h até o fim da operação, nas estações Estudantes e Mogi das Cruzes, o embarque e o desembarque ocorrerão pela plataforma 4, enquanto em Jundiapeba e Braz Cubas será utilizada a plataforma 2. As alterações são necessárias para a realização de manutenção preventiva na máquina de chave.