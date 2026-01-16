16 de janeiro de 2026
EDUCAÇÃO

CMEJA inicia período de matrículas para 2026

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMJ
Jovens e adultos que desejam retomar ou concluir os estudos já podem se inscrever na unidade
Jovens e adultos que desejam retomar ou concluir os estudos já podem se inscrever na unidade

O Centro Municipal de Educação de Jovens e Adultos (CMEJA) está com as matrículas abertas para o ano letivo de 2026. Jovens e adultos que desejam retomar ou concluir os estudos já podem se inscrever na unidade.

O atendimento é realizado presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, na sede do CMEJA, localizada no Complexo Argos, em Jundiaí. A unidade oferece ensino nas etapas de alfabetização, Ensino Fundamental e Ensino Médio, atendendo pessoas que não tiveram a oportunidade de concluir a escolarização na idade regular.

Para efetivar a matrícula, é necessário apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de residência e histórico escolar, quando houver. A iniciativa reforça o compromisso do município com a ampliação do acesso à educação e com a valorização da formação de jovens e adultos.

Mais informações podem ser obtidas diretamente no CMEJA ou pelo telefone (11) 4588-7964.

O CMEJA está situado à Av. Doutor Cavalcanti, 396 – Centro, Jundiaí.

