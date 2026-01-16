O Centro Municipal de Educação de Jovens e Adultos (CMEJA) está com as matrículas abertas para o ano letivo de 2026. Jovens e adultos que desejam retomar ou concluir os estudos já podem se inscrever na unidade.

O atendimento é realizado presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, na sede do CMEJA, localizada no Complexo Argos, em Jundiaí. A unidade oferece ensino nas etapas de alfabetização, Ensino Fundamental e Ensino Médio, atendendo pessoas que não tiveram a oportunidade de concluir a escolarização na idade regular.

