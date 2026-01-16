16 de janeiro de 2026
FIM DE SEMANA

Prefeitura intensifica ações de zeladoria urbana em Jundiaí

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMJ
Prefeitura amplia equipes e realiza ações de zeladoria em diversas ruas e avenidas da cidade
Prefeitura amplia equipes e realiza ações de zeladoria em diversas ruas e avenidas da cidade

Neste sábado (17) e domingo, as equipes de Zeladoria e Conservação, Parques, Jardins e Praças da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), e também do CONDESU (Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável), que atua como gestor de empresas credenciadas para prestação de serviços aos municípios consorciados, vão intensificar as ações de poda e roçagem em diferentes regiões da cidade.

De acordo com o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Jeferson Coimbra, o reforço nas equipes permite ampliar o atendimento às demandas da população e manter a cidade mais organizada e limpa.

“Teremos uma movimentação grande neste final de semana, com várias equipes atuando simultaneamente. Esse planejamento garante mais eficiência nos serviços de roçagem e poda, atendendo pontos estratégicos e demandas já levantadas previamente”, destacou o secretário.

As ações serão realizadas em locais como as avenidas Prefeito Luiz Latorre, Quatorze de Dezembro, Frederico Ozanan, entre outros pontos previamente definidos pela SMISP.

De acordo com o assessor especial da SMISP, Renan Peres, os trabalhos são intensificados neste período de chuvas, quando o crescimento do mato ocorre de forma mais acelerada. “Esse é um período em que a vegetação cresce mais rápido. Manter a cidade limpa, organizada e segura é fundamental para garantir espaços públicos agradáveis e reduzir riscos à população”.

Observação: cronograma sujeito a alterações devido as condições climáticas.

