Neste sábado (17) e domingo, as equipes de Zeladoria e Conservação, Parques, Jardins e Praças da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), e também do CONDESU (Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável), que atua como gestor de empresas credenciadas para prestação de serviços aos municípios consorciados, vão intensificar as ações de poda e roçagem em diferentes regiões da cidade.

De acordo com o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Jeferson Coimbra, o reforço nas equipes permite ampliar o atendimento às demandas da população e manter a cidade mais organizada e limpa.

“Teremos uma movimentação grande neste final de semana, com várias equipes atuando simultaneamente. Esse planejamento garante mais eficiência nos serviços de roçagem e poda, atendendo pontos estratégicos e demandas já levantadas previamente”, destacou o secretário.