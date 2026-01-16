Uma delegada recém-empossada foi presa nesta sexta-feira (16) durante a Operação Serpens, realizada pela Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo e pelo Ministério Público, por meio dos Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) paulista e do Pará. A ação apura o envolvimento da advogada recém-empossada com uma organização criminosa de atuação interestadual. A investigada ainda estava em período de formação na Academia de Polícia, não atuando na função.

A operação cumpriu mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo e Marabá, no Pará, além de mandados de prisão temporária contra a delegada investigada — empossada em dezembro do ano passado em São Paulo — e um integrante de facção criminosa que estava em liberdade condicional.

“Essa ação mostra que a gente não hesita em cortar na própria carne. Assim que a nossa corregedoria identificou que tinha coisa errada, foi feita uma investigação que resultou no pedido de prisão à Justiça, em parceria com o Ministério Público. Temos mecanismos rígidos de controle para impedir que pessoas que atuam na ilegalidade integrem nossas forças de segurança”, destacou o secretário da Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves.