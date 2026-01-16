Entre as frutas, gastronomia, atrações culturais e espaços de interação, o visitante que passar pela 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos, no Parque Comendador Antônio Carbonari, o Parque da Uva, também poderá atualizar suas carteiras de vacinação. O posto móvel de vacinação ficará disponível ao longo de toda a programação da festa, que acontece entre hoje (16) e o dia 8 de fevereiro.
As vacinas disponíveis são:
- Influenza (gripe) – ofertada até o dia 31 de janeiro, como parte da campanha de 2025, para quem não se vacinou no ano passado;
- HPV – para o público entre 9 e 19 anos;
- Dengue – voltada para crianças e jovens entre 10 e 14 anos;
- Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola);
- Febre amarela.
Para se vacinar, basta levar um documento com foto e, se houver, a caderneta de vacinação.
A iniciativa integra os esforços da Secretaria de Promoção da Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica (VE), para ampliar o acesso às vacinas e aproximar os serviços de saúde ao público. “O objetivo é aproveitar a grande circulação de pessoas no evento para reforçar a importância da imunização como medida de proteção individual e coletiva”, enfatiza a coordenadora da VE, Carolina de Azevedo.
Além do posto de vacinação, a população contará também com um ambulatório e equipe formada por médico, enfermeira e técnico de enfermagem, preparados para prestar atendimento imediato, orientar o público e garantir suporte em casos de intercorrências durante o evento, reforçando o compromisso com a segurança, o cuidado e o bem-estar da população.