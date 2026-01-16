Entre as frutas, gastronomia, atrações culturais e espaços de interação, o visitante que passar pela 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos, no Parque Comendador Antônio Carbonari, o Parque da Uva, também poderá atualizar suas carteiras de vacinação. O posto móvel de vacinação ficará disponível ao longo de toda a programação da festa, que acontece entre hoje (16) e o dia 8 de fevereiro.

As vacinas disponíveis são:

Influenza (gripe) – ofertada até o dia 31 de janeiro, como parte da campanha de 2025, para quem não se vacinou no ano passado;

– ofertada até o dia 31 de janeiro, como parte da campanha de 2025, para quem não se vacinou no ano passado; HPV – para o público entre 9 e 19 anos;

– para o público entre 9 e 19 anos; Dengue – voltada para crianças e jovens entre 10 e 14 anos;

– voltada para crianças e jovens entre 10 e 14 anos; Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) ;

; Febre amarela.

Para se vacinar, basta levar um documento com foto e, se houver, a caderneta de vacinação.