Um dos eventos mais tradicionais do calendário de Jundiaí, a 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos tem como tema “Paixão a cada safra!” e a festa reforça a identidade cultural da cidade, valoriza a produção agrícola local e movimenta de forma expressiva a economia do município, impulsionando setores como turismo, hotelaria, gastronomia, comércio e serviços. Para 2026, a programação foi ampliada com novos espaços inéditos, pensados para despertar a curiosidade do público e criar experiências.
“A Festa da Uva é um patrimônio cultural de Jundiaí e, a cada edição, buscamos renovar essa tradição sem perder sua essência. Em 2026, ampliamos os espaços, diversificamos as atrações e pensamos em cada detalhe para que todos se sintam acolhidos, das famílias às pessoas com TEA, dos jovens aos apaixonados pela nossa cultura e pela agricultura local. É uma festa que valoriza o produtor, movimenta a economia e convida toda a população a viver, com orgulho, essa paixão que se renova a cada safra,” destaca a secretária de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, Marcela Moro.
Tradição que se renova
Uma das grandes novidades é a participação dos permissionários das feiras livres municipais, que passam a integrar a festa com produtos queridos do público, como pastel e caldo de cana, fortalecendo a economia local e aproximando ainda mais a Festa da Uva do cotidiano dos jundiaienses.
Vila da Família: acolhimento e convivência
Criada para ampliar as opções de lazer para todas as idades, a Vila da Família reúne atrações pensadas para o convívio, o descanso e a inclusão. O espaço contará com:
- Espaço Sensorial, voltado ao acolhimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA);
- Coreto Brasilidades – Uva Ribas, com apresentações culturais;
- Estrutura confortável para famílias aproveitarem a festa com tranquilidade.
Com conceito Pet Friendly, o evento também permite a presença de animais de estimação, que terão um Espaço Pet exclusivo, preparado especialmente para recebê-los com segurança e conforto.
Espaço Geek: tradição encontra a cultura pop
Conectando a história da Festa da Uva com inovação, o Espaço Geek estreia como uma área dedicada à cultura pop, games e tecnologia. O ambiente oferecerá experiências interativas e imersivas, trazendo um toque de modernidade à programação e atraindo especialmente o público jovem — sem deixar de dialogar com todas as gerações.
Experiências gastronômicas com sabor local
O Espaço Experiências Gastronômicas convida o público a mergulhar nos sabores da uva e do vinho. Em parceria com o Senac, o local oferecerá oficinas culinárias e degustações, com pratos desenvolvidos a partir desses ingredientes emblemáticos. As atividades terão inscrições no local e vagas limitadas.
Espaço Discoteca e música para todos os gostos
Outra estreia aguardada é o Espaço Discoteca, pensado para os amantes do flashback reviverem grandes sucessos e garantirem ainda mais diversão durante a festa.
Além disso, a programação musical será distribuída em cinco palcos temáticos, com apresentações ao longo de todo o dia:
- Palco Arena Terra da Uva (área externa);
- Palco Interno – Uva Niagara Rosada de Jundiahy (Vila do Vinho);
- Palco do Samba – Uva Bordô (Espaço Samba);
- Coreto Brasilidades – Uva Ribas (Vila da Família);
- Coreto do Rock – Uva Niágara Verde.
Espetáculo especial com drones
O público também será surpreendido por um espetáculo especial com drones na Arena Terra da Uva, unindo tecnologia, arte e emoção. Com novos espaços, experiências inéditas e atrações para todos os públicos, a 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos 2026 convida moradores e visitantes a prestigiar maus uma edição do evento.
A edição de 2026 acontece ao longo de quatro finais de semana no Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva), com entrada solidária nos dias 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 e 31 de janeiro e 1º, 6, 7 e 8 de fevereiro. Às sextas-feiras, a Festa ocorre das 18h às 22h; aos sábados, das 10h às 22h; e aos domingos, das 10h às 21h.