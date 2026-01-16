Um dos eventos mais tradicionais do calendário de Jundiaí, a 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos tem como tema “Paixão a cada safra!” e a festa reforça a identidade cultural da cidade, valoriza a produção agrícola local e movimenta de forma expressiva a economia do município, impulsionando setores como turismo, hotelaria, gastronomia, comércio e serviços. Para 2026, a programação foi ampliada com novos espaços inéditos, pensados para despertar a curiosidade do público e criar experiências.

“A Festa da Uva é um patrimônio cultural de Jundiaí e, a cada edição, buscamos renovar essa tradição sem perder sua essência. Em 2026, ampliamos os espaços, diversificamos as atrações e pensamos em cada detalhe para que todos se sintam acolhidos, das famílias às pessoas com TEA, dos jovens aos apaixonados pela nossa cultura e pela agricultura local. É uma festa que valoriza o produtor, movimenta a economia e convida toda a população a viver, com orgulho, essa paixão que se renova a cada safra,” destaca a secretária de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, Marcela Moro.

Tradição que se renova