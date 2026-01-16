Em meio ao verão, as altas temperaturas reforçam a necessidade de atenção redobrada à saúde da população. De acordo com o médico infectologista do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), Marco Aurélio Cunha de Freitas, esse é um período marcado pelo crescimento de casos de viroses e doenças gastrointestinais, causadas tanto por vírus quanto por bactérias, além do alerta constante para as arboviroses transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti.

Segundo o especialista, o reaparecimento do mosquito intensifica o risco de arboviroses como dengue, zika e chikungunya. “Embora não apresentem altas taxas de mortalidade, essas enfermidades costumam provocar muitos sintomas e causar grande impacto na qualidade de vida dos pacientes, gerando elevada morbidade. São doenças que exigem atenção, acompanhamento médico e cuidados contínuos”.

As viroses respiratórias, como covid-19 e influenza, tendem a diminuir durante o verão, mas não deixam de ser uma preocupação. Por isso, o médico reforça a importância de manter medidas de precaução, especialmente no atendimento a pacientes com sintomas respiratórios suspeitos.