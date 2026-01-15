A 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí, que começa nesta quinta-feira (15), contará com um estande do Departamento de Bem-Estar Animal (DEBEA), voltado à adoção responsável de animais e à arrecadação de ração para o projeto Fundo Ração Solidária, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade (Funss).
O espaço será cedido para que protetoras independentes levem cães disponíveis para adoção, com organização e fiscalização do DEBEA. Todos os animais estarão castrados, microchipados, vacinados e vermifugados, garantindo segurança e responsabilidade no processo de adoção.
De acordo com a diretora do DEBEA, Francine Galeoti, a presença do departamento em um evento de grande público reforça a importância da conscientização. “A Festa da Uva é uma oportunidade de aproximar a população do trabalho desenvolvido pelo Bem-Estar Animal. Nosso objetivo é incentivar a adoção responsável e mostrar que esses animais estão prontos para receber um novo lar, com todos os cuidados necessários”, destacou.
Além da adoção, o estande também será ponto de arrecadação de ração para o projeto Fundo Ração Solidária. As doações recebidas são encaminhadas ao DEBEA, que faz a distribuição para famílias em situação de vulnerabilidade, tutores e protetores de animais do município.
Para a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ellen Camila Martinelli, a ação reforça o caráter solidário do evento. “A parceria com o DEBEA no Fundo Ração Solidária é essencial para garantir apoio contínuo a quem cuida dos animais. Poder receber essas doações durante a Festa da Uva amplia o alcance do projeto e fortalece a rede de proteção animal em Jundiaí”, afirmou.
As doações de ração poderão ser feitas diretamente no estande do DEBEA durante os dias da Festa da Uva. O estande do Departamento de Bem-Estar Animal ficará aberto todos os dias ao longo da realização da 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí