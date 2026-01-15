A 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí, que começa nesta quinta-feira (15), contará com um estande do Departamento de Bem-Estar Animal (DEBEA), voltado à adoção responsável de animais e à arrecadação de ração para o projeto Fundo Ração Solidária, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade (Funss).

O espaço será cedido para que protetoras independentes levem cães disponíveis para adoção, com organização e fiscalização do DEBEA. Todos os animais estarão castrados, microchipados, vacinados e vermifugados, garantindo segurança e responsabilidade no processo de adoção.

De acordo com a diretora do DEBEA, Francine Galeoti, a presença do departamento em um evento de grande público reforça a importância da conscientização. “A Festa da Uva é uma oportunidade de aproximar a população do trabalho desenvolvido pelo Bem-Estar Animal. Nosso objetivo é incentivar a adoção responsável e mostrar que esses animais estão prontos para receber um novo lar, com todos os cuidados necessários”, destacou.