Um novo serviço do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) encurtou o caminho para obter a segunda via da placa de um veículo no padrão Mercosul. Basta acessar o portal e, em poucos minutos, se a pessoa não tiver pendências relacionadas ao carro ou à moto, terá um documento para apresentar a uma estampadora credenciada ao Detran-SP, de onde poderá sair com a placa nova.
O serviço entrou no ar nos últimos dias. Antes, o proprietário do veículo também recorria ao site do Detran-SP, mas para agendar uma visita a uma unidade física de atendimento ou a um posto da rede Poupatempo, onde deveria comparecer munido de documentos para requisitar a segunda via. A data vaga mais próxima poderia distar dias do momento do agendamento.
E depois de se deslocar até um guichê e protocolar seu pedido, o proprietário precisava aguardar dois dias úteis por um retorno do Detran-SP, já que os documentos precisavam ser conferidos manualmente pela equipe, que também verificava a existência de eventuais débitos e bloqueios. A autorização era informada pelo Detran-SP na seção de acompanhamento de serviços do site, que deveria ser acessada pelo usuário.
Agora, com o serviço digital, o dono de um carro ou moto pode acessar o portal do Detran-SP de qualquer lugar, por computador, tablet ou celular, fazer o login com uma conta Gov.br e, em no máximo cinco minutos, obter o sinal verde para a nova placa – a chamada Autorização para Estampagem de Placa de Identificação Veicular (AEPIV). Em alguns casos, a autorização sai em segundos.
LEIA TAMBÉM:
- Sefaz reajusta do teto do IPVA para isenção de veículos híbridos
- IPVA 2026: pagamento com desconto começa na próxima segunda (12)
O processo é simples e realizado diretamente na área restrita do portal do Detran-SP. O usuário logado inicia o serviço “Solicitar Estampagem de Placa” e seleciona, na tela, o veículo que necessita de uma nova placa. Na etapa seguinte, escolhe quais estampagens serão confeccionadas – se a placa dianteira, traseira ou segunda placa traseira – e envia a sua solicitação.
Após o envio, o processo passa por validação automática e, em até 5 minutos, a autorização é emitida para o cidadão. Com ela em mãos, basta comparecer a uma empresa estampadora credenciada.
Vale lembrar que conduzir um veículo sem placa de identificação é infração gravíssima, passível de multa de R$ 293,47 e 7 pontos na CNH, além de apreensão e recolhimento do veículo a um pátio.