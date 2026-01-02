Um novo serviço do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) encurtou o caminho para obter a segunda via da placa de um veículo no padrão Mercosul. Basta acessar o portal e, em poucos minutos, se a pessoa não tiver pendências relacionadas ao carro ou à moto, terá um documento para apresentar a uma estampadora credenciada ao Detran-SP, de onde poderá sair com a placa nova.

O serviço entrou no ar nos últimos dias. Antes, o proprietário do veículo também recorria ao site do Detran-SP, mas para agendar uma visita a uma unidade física de atendimento ou a um posto da rede Poupatempo, onde deveria comparecer munido de documentos para requisitar a segunda via. A data vaga mais próxima poderia distar dias do momento do agendamento.

E depois de se deslocar até um guichê e protocolar seu pedido, o proprietário precisava aguardar dois dias úteis por um retorno do Detran-SP, já que os documentos precisavam ser conferidos manualmente pela equipe, que também verificava a existência de eventuais débitos e bloqueios. A autorização era informada pelo Detran-SP na seção de acompanhamento de serviços do site, que deveria ser acessada pelo usuário.