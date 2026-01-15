16 de janeiro de 2026
COMEÇA HOJE

APAE de Jundiaí participa da Festa da Uva com venda de brownies

Por Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Estande da Brownieria da APAE de Jundiaí estará localizado no Espaço do Samba
A APAE de Jundiaí estará presente na 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí com a 'Brownieria da APAE'. O estande estará localizado no Espaço do Samba. Além dos deliciosos brownies em cubo, também estarão à venda o fondue de chocolate e os brownies no pote.

A abertura oficial da Festa da Uva será na quinta-feira (15), a partir das 18h, mas o evento prossegue até 8 de fevereiro, sempre às sextas, das 18h às 22h; sábados, das 10h às 22h; e domingos, das 10h às 21h, no Parque da Uva.

A instituição convida toda a população para conhecer seu estande e os deliciosos brownies. No estande também serão comercializadas as canecas institucionais da APAE.

Ao comprar no estande do APAE de Jundiaí, o visitante estará ajudando a entidade, que em 2025 completa 69 anos e atende mensalmente cerca de 2 mil pessoas com deficiência intelectual e múltipla e TEA.

Programação diversa

Na 41ª Festa da Uva, os visitantes irão encontrar uma grande diversidade de atrações, desde os estandes das entidades assistenciais até chope e artesanatos, exposição e venda de uvas e vinhos. O evento também oferece muitas atrações culturais e shows para todos os gostos.

Uma atração que faz sucesso entre os visitantes da festa é a tradicional Pisa da Uva, realizada aos sábados e domingos, às 14h, em frente ao Palco Interno. Outra dica é participar do Cortejo da Uva, às 17h30 (sábados e domingos), em frente à entrada principal do parque. Depois de percorrerem as ruas, Corte da Uva, Vinhateiros, Colonos, artistas e demais convidados chegam com o público até o Palco Externo, onde é realizado o aguardado Brinde ao Pôr do Sol.

A Festa da Uva também é ‘Pet Friendly’, permitindo que animais de estimação amigáveis sejam bem-vindos e possam circular por todos os recintos, além de terem um ambiente especial na Vila da Família, o Espaço Pet.

Serviço:
41ª Festa da Uva de Jundiaí e 12ª Expo Vinhos 2026
Brownieria da APAE de Jundiaí - estande no Espaço do Samba
Quando: 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 e 31 de janeiro
01, 06, 07 e 08 de fevereiro de 2026
Horário: quinta (dia 15), das 18h às 22h; sextas, das 18h às 22h; sábados, das 10h às 22h; e domingos, das 10h às 21h.
Onde: Parque Comendador Antonio Carbonari (Parque da Uva) – av. Jundiaí s/nº
Entrada: gratuita - Como parte da Ação Solidária da Fundo Social de Solidariedade (Funss), os visitantes podem doar alimentos não perecíveis, em caixas de arrecadação na entrada do Parque.

