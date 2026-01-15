A APAE de Jundiaí estará presente na 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí com a 'Brownieria da APAE'. O estande estará localizado no Espaço do Samba. Além dos deliciosos brownies em cubo, também estarão à venda o fondue de chocolate e os brownies no pote.

A abertura oficial da Festa da Uva será na quinta-feira (15), a partir das 18h, mas o evento prossegue até 8 de fevereiro, sempre às sextas, das 18h às 22h; sábados, das 10h às 22h; e domingos, das 10h às 21h, no Parque da Uva.

A instituição convida toda a população para conhecer seu estande e os deliciosos brownies. No estande também serão comercializadas as canecas institucionais da APAE.