A DAE Jundiaí, em nota emitida nesta quinta-feira (15), informa que, ontem (14), ocorreu o rompimento de uma adutora de 500 milímetros que atende a região Sul da cidade. Em razão do vazamento, as equipes de manutenção da empresa realizaram a interrupção temporária do abastecimento para a execução do reparo.

Com a retomada do fornecimento de água, a movimentação e a turbulência na tubulação de ferro fundido – que é antiga e encontrava-se seca –, aliadas à ação dos produtos químicos utilizados no tratamento, provocaram uma reação que resultou na alteração do aspecto da água em alguns pontos da rede.

A DAE esclarece que se trata de uma situação pontual e passageira. Desde a noite de ontem, as equipes estão realizando descargas nas redes de distribuição para restabelecer a qualidade da água nesta região. A normalização do abastecimento deve ocorrer ao longo da tarde desta quinta-feira (15).