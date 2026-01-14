A Fundação Procon-SP aplicou uma nova multa contra a Enel por falhas no fornecimento de energia elétrica na capital e cidades da São Paulo no fim do ano passado, em dois períodos distintos, de 21 a 23 de setembro e de 8 a 14 de dezembro.

As respostas da Enel às notificações do Procon-SP compiladas às reclamações formalizadas por clientes comprovaram as falhas na prestação dos serviços, como deixar de fornecer energia por tempo superior a 48 horas, o que supera em muito os indicadores de continuidade obtidos no site oficial nos últimos 24 meses.

O não fornecimento dos serviços de sua competência infringe diretamente o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor: “os órgãos públicos, por si ou por suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”